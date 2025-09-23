影／好像海嘯！ 堰塞湖溢流花蓮光復大水淹沒街道 77人受困2失聯
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖因颱風大雨滿水溢流，今天下午兩波洪峰有如海嘯，沖進光復鄉市區，橋梁被沖斷、街道遭淹沒，市區到處都是被沖走的車輛，連軍用卡車都擋不住。消防局統計，已接獲66件報案，共77人受困、2人失聯，因災情慘重，已請求台東、新北消防局支援。
7月薇帕颱風帶來大雨，造成萬榮鄉馬太鞍溪上游國有林地大規模崩塌，土石阻塞河道形成堰塞湖，滿水位蓄水量超過8000萬噸，相當於一座南化水庫，行政院上周已示警有溢流可能，因樺加沙颱風帶來大雨，下午2時50分發生壩頂溢流，大量泥水沖毀馬太鞍溪橋，下午約4時更直接淹進光復鄉住宅區，4時30分第二波洪水再襲，比第一波更嚴重。
「好像海嘯」今天下午花蓮各大社群平台都是光復鄉慘遭洪水的畫面，馬太鞍橋遭大水吞噬沖斷、市區水淹一層樓高，不少民眾逃到二樓等待救援，市場還有一名阿姨抱柱待援，畫面有如末日。
花蓮縣消防局表示，到下午5時為止，已接獲66件報案，共77人受困，多是在自宅二樓以上待避，另有2人失聯，都在光復鄉，已經出動消防艇持續搶救，也向台東、新北消防局請求支援人力搶救。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言