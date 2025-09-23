影／好像海嘯！ 堰塞湖溢流花蓮光復大水淹沒街道 77人受困2失聯

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖因颱風大雨滿水溢流，今天下午兩波洪峰有如海嘯，沖進光復鄉市區，橋梁被沖斷、街道遭淹沒，市區到處都是被沖走的車輛，連軍用卡車都擋不住。消防局統計，已接獲66件報案，共77人受困、2人失聯，因災情慘重，已請求台東、新北消防局支援。

7月薇帕颱風帶來大雨，造成萬榮鄉馬太鞍溪上游國有林地大規模崩塌，土石阻塞河道形成堰塞湖，滿水位蓄水量超過8000萬噸，相當於一座南化水庫，行政院上周已示警有溢流可能，因樺加沙颱風帶來大雨，下午2時50分發生壩頂溢流，大量泥水沖毀馬太鞍溪橋，下午約4時更直接淹進光復鄉住宅區，4時30分第二波洪水再襲，比第一波更嚴重。

「好像海嘯」今天下午花蓮各大社群平台都是光復鄉慘遭洪水的畫面，馬太鞍橋遭大水吞噬沖斷、市區水淹一層樓高，不少民眾逃到二樓等待救援，市場還有一名阿姨抱柱待援，畫面有如末日。