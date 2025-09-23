花蓮堰塞湖溢流釀泥流...婦人抱電桿險遭滅頂 女兒PO文急喊救命

樺加沙 颱風 挾帶強勁外圍環流帶來驚人雨勢，花蓮縣萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖壩頂發生溢流，導致大量泥流瞬間傾瀉而下湧入光復鄉，市區道路嚴重淹沒。沒想到光復市場短時間淹水，有網友著急PO文，表示媽媽困在市場裡，水深已淹到胸口，請求大家救援。

受災最嚴重的光復鄉，在中山路二段的光復市場周邊，短時間內就被滾滾泥水覆蓋，有民眾將監視器影片上傳至臉書社團「花蓮人」，畫面中泥流夾帶砂石不斷沖刷，水深已達胸口，水勢看起來相當湍急。一名身穿橘色雨衣的婦人被困洪流，只能死命抱緊電桿，在湍急水勢中掙扎，情況十分危險。