花蓮堰塞湖溢流釀泥流...婦人抱電桿險遭滅頂 女兒PO文急喊救命
受災最嚴重的光復鄉，在中山路二段的光復市場周邊，短時間內就被滾滾泥水覆蓋，有民眾將監視器影片上傳至臉書社團「花蓮人」，畫面中泥流夾帶砂石不斷沖刷，水深已達胸口，水勢看起來相當湍急。一名身穿橘色雨衣的婦人被困洪流，只能死命抱緊電桿，在湍急水勢中掙扎，情況十分危險。
該婦人的女兒王姓網友心急如焚，在社團發文向外界求救，呼喊「光復市場附近的人可以幫忙救救我媽媽嗎？」她表示已經報警，但洪水仍持續上漲，擔心母親體力不支，希望附近若有人有救生艇，或能伸出援手，讓母親有可抓握的支撐物，盼望能度過險境。
