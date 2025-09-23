花蓮堰塞湖溢流致街道淹水 劉世芳：首重人命保全

颱風樺加沙逐漸遠離台灣，但花蓮縣萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖今天下午2時30分溢流沖斷馬太鞍溪橋，內政部長劉世芳表示，當地部分街道已經淹水，現在「人命保全」最重要。

颱風樺加沙中央災害應變中心下午舉行第8次工作會報暨情資研判會議。指揮官、內政部長劉世芳數度表示，受到馬太鞍溪堰塞湖下午溢流影響，大量水流衝擊馬太鞍溪橋，且部分水流溢出河堤外，當地部分街道已經淹水，現在「人命保全」最重要。

由於馬太鞍溪堰塞湖已溢流，農林漁牧組表示，壩頂狀況目前已無法監視，應慎防最大洪峰和後續的數波洪峰影響，需嚴陣以待，並防止二次災害發生。

水電維生組說，約莫下午3時已拍攝到水流衝擊馬太鞍溪橋畫面，需隨時保持警戒，以防潰堤可能性發生。交通工程組說，馬太鞍溪橋南、北兩端已實施封橋管制，於南北端228K+600、236K+500設置管制點並限制只出不進；因馬太鞍溪橋已沖斷，也請現場工作人員緊急撤離。

災情監控及搜索救援組說，已透過多元管道提醒花蓮縣民眾，在萬榮鄉、光復鄉及鳳林鎮等區域者，應採疏散或往2樓以上避難。

國家災害防救科技中心表示，強颱樺加沙逐漸遠離台灣本島，仍須防範外圍環流帶來的強陣風與豪雨。

颱風造成全國曾停電1萬1363戶，待修復1350戶（屏東縣1000戶、台東縣296戶、花蓮縣54戶），預計今晚11時修復；市話中斷1016戶、待修復419戶；基地台受損6座、均待修復。

同時，宜蘭縣、花蓮縣和台東縣等3縣市的沿海、河口低窪與易淹水區須注意強降雨造成積淹水；坡地易致災區為宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、屏東縣及高雄市等5個縣市山區。

另外，西南外海持續監測到10.1公尺巨浪，台灣海峽、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應仍須嚴加戒備。

根據最新統計資料顯示，全國颱風災情共計70件（高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣和金門縣），造成25人受傷（高雄市、台東縣、澎湖縣、花蓮縣、屏東縣、台中市和台南市）。

今晚6時前台東線（花蓮~台東間）各級列車停駛；公路預警封閉8處、災情1處（高雄台20線99K+500、復興路段）。

疏散撤離組表示，截至下午2時止，累計疏散撤離人數為7638人，包括屏東縣669人、花蓮縣5084人、高雄市1866人和台東縣19人。

其中，馬太鞍溪堰塞湖溢流影響範圍安置人數部分，花蓮光復鄉、鳳林鎮、萬榮鄉戶數共1837戶、實居人數8524人，收容安置所共3處、185人，依親3100人、垂直避難5239人。

收容安置組也說，截至下午1時30分止，實際開設收容處所有高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣等18鄉鎮市區，共開設24處收容處所，收容681人。

海巡署提到，海上岸際勸離部分，東部警戒區開立3份舉發單。

劉世芳最後表示，馬太鞍溪堰塞湖已於下午2時30分溢流，請相關單位整備人力和機具，以迅速應變災情，人命保全最重要，現場工作人員也儘速撤離，持續監控後續情形、保持警戒。