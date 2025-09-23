聽新聞
影／馬太鞍溪堰塞湖溢流 大量泥水沖毀橋梁一瞬間畫面曝光
颱風樺加沙外圍環流帶來的暴雨，花蓮馬太鞍溪堰塞湖今天下午2時50分壩頂溢流，洪水及土沙迅速向下游移動，約在3時30分左右到達馬太鞍溪橋，強勁水流竟沖毀馬太鞍溪橋。有人拍下橋梁被沖毀一瞬間，只見橋面斷裂被大水沖走，讓民眾直呼「真的很誇張」。
馬太鞍溪橋被沖毀，正好有民眾拿起手機錄影，原本要拍下大量泥水沖下來的影片，但下一秒橋面整個斷裂被大水沖走，讓他驚呼「好誇張」、「橋不見了」，並趕快上車逃難。
馬太鞍堰塞湖今天溢流，大量泥水迅速往下游沖，沒想到連接鳳林鎮至光復鄉，台9線馬太鞍溪橋不敵洪水一瞬間被沖毀，等於鳳林南下往光復台9線路斷。根據工程單位資料，馬太鞍溪橋全長1084公尺，預力混凝土型箱梁橋452公尺、橋寬14公尺，於6年前完工通車。
