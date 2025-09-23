快訊

軍卡也擋不住！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢 現場畫面如電影《明天過後》

花蓮堰塞湖溢流釀泥流 婦人緊抱電桿險遭滅頂…女兒發文急喊救命

花蓮山區降雨趨緩 馬太鞍堰塞湖溢流延後...估下午1時

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
因山區降雨趨緩，花蓮馬太鞍溪堰塞湖發預估下午1時左右發生溢流。圖／翻攝林保署堰塞湖監測系統
因山區降雨趨緩，花蓮馬太鞍溪堰塞湖發預估下午1時左右發生溢流。圖／翻攝林保署堰塞湖監測系統

受強颱樺加沙外圍環流影響，花蓮山區持續降下豪大雨，馬太鞍溪堰塞湖水位上升，不過因山區降雨趨緩，雖然已達滿水位，不過尚未出現溢流現象，根據林保署花蓮分署緊急通報單，可能會在下午1時左右溢流，嚴密監控中。

馬太鞍溪上游國有林地因7月薇帕颱風豪大雨，出現大規模崩塌，土石阻塞河道形成堰塞湖，滿水位蓄水量可達9100萬立方公尺，相當於一座南化水庫。

根據馬太鞍溪堰塞湖最新緊急通報單，今天中午12時堰塞湖湖面約140公頃，滿水量約9100萬噸，已達庫容量100%，目前水位已接近溢流口，因雨量稍減，溢流時間延後，可能在下午1時左右溢流。

堰塞湖距離下游最近萬榮鄉明利村直線距離約9公里，若天然壩潰決，洪水將於70分鐘抵達馬太鞍溪橋、洪峰120分鐘通過馬太鞍溪橋。影響範圍包括鳳林鎮長橋里、萬榮鄉明利村、光復鄉大平村、大全村、大同村、大安村、大馬村、大華村、大進村、北富村、西富村、東富村等。

花蓮縣消防局已集結完畢，可隨時投入救災救難工作，呼籲下游萬榮鄉、光復鄉及鳳林鎮被列入警戒範圍的民眾，立即疏散或是上2樓避難，勿靠近馬太鞍溪河道周邊。

颱風樺加沙帶來強降雨，馬太鞍溪堰塞湖發預估下午1時左右發生溢流。圖／林業署花蓮分署提供
颱風樺加沙帶來強降雨，馬太鞍溪堰塞湖發預估下午1時左右發生溢流。圖／林業署花蓮分署提供

相關新聞

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 洪水灌光復鄉71人受困2人失聯

強颱樺加沙帶來的豪大雨，造成花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖於今天下午2時30分溢流，驚人水勢夾帶土石沖垮馬太鞍橋並灌入光復鄉市區釀...

影／好像海嘯！ 堰塞湖溢流花蓮光復大水淹沒街道 77人受困2失聯

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖因颱風大雨滿水溢流，今天下午兩波洪峰有如海嘯，沖進光復鄉市區，橋梁被沖斷、街道遭淹沒，市區到處都是...

影／軍卡被沖！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢 彷彿《明天過後》電影

樺加沙颱風外圍環流夾帶強風超豪雨，花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖今天下午2時50分發生壩頂溢流，無黨藉立委高金素梅接獲部落災民傳來影片，場面好比《明天過後》電影觸目驚心。 畫面上看到不少車輛泡在水中，

花蓮堰塞湖溢流釀泥流...婦人抱電桿險遭滅頂 女兒PO文急喊救命

樺加沙颱風挾帶強勁外圍環流帶來驚人雨勢，花蓮縣萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖壩頂發生溢流，導致大量泥流瞬間傾瀉而下湧入光復鄉，市區...

影／馬太鞍溪堰塞湖溢流 大量泥水沖毀橋梁一瞬間畫面曝光

颱風樺加沙外圍環流帶來的暴雨，花蓮馬太鞍溪堰塞湖今天下午2時50分壩頂溢流，洪水及土沙迅速向下游移動，約在3時30分左右...

泥水灌進住宅區！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 馬太鞍溪橋被沖毀

樺加沙颱風將大豪雨造成花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，今天下午2時50分發生壩頂溢流，大量泥水不但沖毀馬太鞍溪橋，下午約4時...

