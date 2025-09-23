只剩2公尺！花蓮馬太鞍溪堰塞湖恐溢流 卓榮泰偕傅崐萁赴應變中心

快訊

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
馬太鞍溪堰塞湖目前狀況。圖／截取自國有林防災應變及堰塞湖監測系統
馬太鞍溪堰塞湖目前狀況。圖／截取自國有林防災應變及堰塞湖監測系統

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖水位持續升高恐發生溢流，行政院卓榮泰今天上午偕同國民黨立委傅崐萁，至中央災害應變中心關心馬太鞍溪溢流狀況。卓榮泰表示這次颱風帶來豪大雨，依上升速度來看，可能在中午前就會發生變化，目前已做必要的部署。

傅崐萁會中表示，堰塞湖現在的蓄水量達到8600萬立方公尺，幾乎是1個水庫的蓄水量，當這個蓄水量如果崩塌是非常巨大的災難。如果這麼強大的1個水下來的話速度是非常快的，這是國家的問題。如果先做預防性的準備，甚至逐步的把現在的堰塞湖的高度能夠逐步降下來的話，或是想辦法讓水直接導引出來，要麻煩卓榮泰院長跟行政院所有的團隊一起來討論，甚至跟國防部一起面對這個問題，做一個長遠的安全性的解決。

行政院長卓榮泰表示，馬太鞍溪堰塞湖形成後，農業部、內政部都加強監測，這幾天也持續加強觀測花蓮馬太鞍溪上面堰塞湖的變化。這次因為颱風來襲帶來豪大雨，所以時間整個往前提前，今天中午以前可能就會面臨溢堤狀況，面前觀測距離溢流口還有2公尺左右，依照上升的速度來看，很有可能在中午就發生變化。

卓榮泰指出，過去已在周邊做了相關布置，包括1837戶8500多人大部分是用垂直避難的方式，一部分是用依親的方式，少部分是用到安置的方式。總統昨天視導時也提到，對於垂直避難的民眾要持續注意溢堤是帶來水流或是會帶來土石流，有相對應的應變措施，依親的國人也要確切掌握到他安全的去處。如果真的有溢堤回流的時候，會在所有應變過程中做最好的處置，要求各部會還有各工作小組、應變中心，甚至包括花蓮、台東縣府能持續監控各項變化，隨時因應處置。

行政院長卓榮泰與立委傅崐萁至應變中心關心堰塞湖狀況。記者黃子騰／翻攝
行政院長卓榮泰與立委傅崐萁至應變中心關心堰塞湖狀況。記者黃子騰／翻攝

