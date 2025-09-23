快訊

軍卡也擋不住！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢 現場畫面如電影《明天過後》

花蓮堰塞湖溢流釀泥流 婦人緊抱電桿險遭滅頂…女兒發文急喊救命

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮縣山區超大豪雨 馬太鞍溪堰塞湖估上午8時至11時30分溢流

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
樺加沙颱風人命傷亡失蹤情形。圖／中央災害應變中心提供
樺加沙颱風人命傷亡失蹤情形。圖／中央災害應變中心提供

強颱樺加沙遠颺，中央氣象署今天上午8時30分解除陸上颱風警報，但受颱風及其外圍環流影響，馬太鞍溪堰塞湖水位上升趨勢加快，推估壩頂可能於上午8時至11時30分溢流，中央災害應變中心已通報花蓮縣府對可能影響地區盡速執行疏散撤離作業

中央災害應變中心今天上午舉行第7次工作會報，氣象署表示已於今天上午8時30分解除台灣本島陸上颱風警報，但受颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨。超大豪雨地區為花蓮縣山區、台東縣山區，大豪雨地區為花蓮縣、台東縣、宜蘭縣山區、高雄市山區、屏東縣山區。截至今天上午8時累積雨量最多為屏東縣泰武鄉234毫米。

針對花蓮縣萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖可能於今天發生溢流，中央災害應變中心昨天上午7時已發布紅色警戒，截至今天上午7時30分蓄水量達8531萬立方公尺，已達庫容量約94%。因雨勢較大水位上升趨勢加快，原預測壩頂可能於上午10時溢流，已提前至上午8時至11時30分。

中央災害應變中心今早5時30分已通報花蓮縣政府針對可能遭影響地區盡速執行疏散撤離作業，或進行2樓以上垂直避難。警戒範圍包涵花蓮縣萬榮鄉、光復鄉、鳳林鎮部分村里。馬太鞍溪堰塞湖影響範圍累計疏散撤離人數3285人，其中收容安置 167人、垂直避難人數5239人。

應變中心指出，此次颱風截至上午8時累計疏散撤離人數7631人，其中花蓮縣 5084人、高雄市 1866人、屏東縣662人、台東縣19人，總計收容672人。

消防署表示，總計全台6人受傷，一般災情總計34件，已處理18件，處理中16件，主要為路樹災情、民生/基礎設施災情及其他災情。在水電災情部分，全國曾停電8584戶，待修復1694戶，自來水則無停水災情。

指揮官內政部長劉世芳呼籲，馬太鞍溪堰塞湖水位已接近壩頂，從現在起隨時可能發生溢流，已請相關單位持續監測，若有發生溢流情形，請花蓮縣政府立即因應並透過村里、警察、消防廣播車提醒民眾疏散避難，民眾切勿靠近危險區域。

中央氣象署已於今天上午8時30分解除樺加沙颱風陸上颱風警報。圖／中央災害應變中心提供
中央氣象署已於今天上午8時30分解除樺加沙颱風陸上颱風警報。圖／中央災害應變中心提供
內政部長劉世芳今天上午主持中央災害應變中心第7次工作會報。記者黃子騰／翻攝
內政部長劉世芳今天上午主持中央災害應變中心第7次工作會報。記者黃子騰／翻攝

樺加沙颱風 颱風

延伸閱讀

馬太鞍溪上游堰塞湖估午前溢流 馬太鞍溪橋今全面封橋管制

花蓮馬太鞍溪堰塞湖恐溢流 卓榮泰緊急取消立院拜會

樺加沙颱風陸警解除明後花東防大雨 熱帶系統恐發展氣象署估影響

樺加沙強降雨...馬太鞍堰塞湖將溢流！消防局警告居民勿靠近河邊

相關新聞

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 洪水灌光復鄉71人受困2人失聯

強颱樺加沙帶來的豪大雨，造成花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖於今天下午2時30分溢流，驚人水勢夾帶土石沖垮馬太鞍橋並灌入光復鄉市區釀...

影／好像海嘯！ 堰塞湖溢流花蓮光復大水淹沒街道 77人受困2失聯

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖因颱風大雨滿水溢流，今天下午兩波洪峰有如海嘯，沖進光復鄉市區，橋梁被沖斷、街道遭淹沒，市區到處都是...

影／軍卡被沖走！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢 彷彿《明天過後》電影

樺加沙颱風外圍環流夾帶強風超豪雨，花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖今天下午2時50分發生壩頂溢流，無黨藉立委高金素梅接獲部落災民傳來影片，場面好比《明天過後》電影觸目驚心。 畫面上看到不少車輛泡在水中，

花蓮堰塞湖溢流釀泥流...婦人抱電桿險遭滅頂 女兒PO文急喊救命

樺加沙颱風挾帶強勁外圍環流帶來驚人雨勢，花蓮縣萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖壩頂發生溢流，導致大量泥流瞬間傾瀉而下湧入光復鄉，市區...

影／馬太鞍溪堰塞湖溢流 大量泥水沖毀橋梁一瞬間畫面曝光

颱風樺加沙外圍環流帶來的暴雨，花蓮馬太鞍溪堰塞湖今天下午2時50分壩頂溢流，洪水及土沙迅速向下游移動，約在3時30分左右...

泥水灌進住宅區！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 馬太鞍溪橋被沖毀

樺加沙颱風將大豪雨造成花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，今天下午2時50分發生壩頂溢流，大量泥水不但沖毀馬太鞍溪橋，下午約4時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。