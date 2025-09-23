快訊

軍卡也擋不住！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢 現場畫面如電影《明天過後》

花蓮堰塞湖溢流釀泥流 婦人緊抱電桿險遭滅頂…女兒發文急喊救命

颱風樺加沙影響 馬太鞍溪堰塞湖中午前可能溢流

中央社／ 台北23日電

農業部農村發展及水土保持署今天上午連結林業及自然保育署公告，馬太鞍溪堰塞湖中午11時前可能溢流。

中央氣象署上午已解除颱風樺加沙陸上颱風警報，花東地區仍列降雨警戒區。

農村水保署連結林保署公告說，根據上午9時左右最新觀測，馬太鞍溪堰塞湖水位距離溢流口小於5公尺，每小時入流量約120萬噸，可能中午11時前溢流。

農村水保署上午發布4條土石流潛勢溪流紅色警戒，分布於花蓮縣秀林鄉富世村、崇德村、和平村等。地方政府應勸離或強制其撤離，並作適當安置；農村水保署同時發布102條土石流潛勢溪流黃色警戒，分布於宜蘭縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣，共10鄉39村。

農村水保署另發布4處大規模崩塌黃色警戒，分布於屏東縣來義鄉來義村、台東縣大武鄉大鳥村、台東縣太麻里鄉華源村。地方政府應進行疏散避難勸告。

