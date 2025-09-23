快訊

軍卡也擋不住！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢 現場畫面如電影《明天過後》

花蓮堰塞湖溢流釀泥流 婦人緊抱電桿險遭滅頂…女兒發文急喊救命

樺加沙強降雨...馬太鞍堰塞湖將溢流！消防局警告居民勿靠近河邊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
公路局花蓮工務段派員於高處觀察馬太鞍溪水位變化，並在馬太鞍溪橋南北端（台9線231k+650、232k+810）及向北延伸台9線228k+600（長橋路段）等三處封閉車道。圖／公路局提供
公路局花蓮工務段派員於高處觀察馬太鞍溪水位變化，並在馬太鞍溪橋南北端(台9線231k+650、232k+810)及向北延伸台9線228k+600(長橋路段)等三處封閉車道。圖／公路局提供

強烈颱風樺加沙帶來強降雨，林保署花蓮分署持續針對馬太鞍溪上游堰塞湖發布紅色警戒，預估天然壩於今天上午8時至10時發生溢流，警戒範圍包含花蓮縣萬榮鄉、光復鄉及鳳林鎮部分區域，消防局請民眾立即疏散或往2樓以上避難，切勿靠近馬太鞍溪河道周邊。

公路局東區養護工程分局花蓮工務段派員於高處觀察河川水位變化，工務段在馬太鞍溪橋南北端（台9線231k+650、232k+810）及向北延伸台9線228k+600（長橋路段）等三處先行實施封閉車道，南下、北上各開放一內側車道供車輛通行措施，以因應當洪水暴漲時，縮短封橋及封路時間，後續視水位變化不排除立即全線封閉通行。

公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請避免進入山區道路；請用路人持續注意道路管制訊息並預先規劃行程及相關應變措施，颱風過後山區道路不穩定性高，災後搶通時間需俟災情規模而定，請用路人提前因應規劃避免受困滯留。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 洪水灌光復鄉71人受困2人失聯

強颱樺加沙帶來的豪大雨，造成花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖於今天下午2時30分溢流，驚人水勢夾帶土石沖垮馬太鞍橋並灌入光復鄉市區釀...

影／好像海嘯！ 堰塞湖溢流花蓮光復大水淹沒街道 77人受困2失聯

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖因颱風大雨滿水溢流，今天下午兩波洪峰有如海嘯，沖進光復鄉市區，橋梁被沖斷、街道遭淹沒，市區到處都是...

影／軍卡被沖！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢 彷彿《明天過後》電影

樺加沙颱風外圍環流夾帶強風超豪雨，花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖今天下午2時50分發生壩頂溢流，無黨藉立委高金素梅接獲部落災民傳來影片，場面好比《明天過後》電影觸目驚心。 畫面上看到不少車輛泡在水中，

花蓮堰塞湖溢流釀泥流...婦人抱電桿險遭滅頂 女兒PO文急喊救命

樺加沙颱風挾帶強勁外圍環流帶來驚人雨勢，花蓮縣萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖壩頂發生溢流，導致大量泥流瞬間傾瀉而下湧入光復鄉，市區...

影／馬太鞍溪堰塞湖溢流 大量泥水沖毀橋梁一瞬間畫面曝光

颱風樺加沙外圍環流帶來的暴雨，花蓮馬太鞍溪堰塞湖今天下午2時50分壩頂溢流，洪水及土沙迅速向下游移動，約在3時30分左右...

泥水灌進住宅區！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 馬太鞍溪橋被沖毀

樺加沙颱風將大豪雨造成花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，今天下午2時50分發生壩頂溢流，大量泥水不但沖毀馬太鞍溪橋，下午約4時...

