成功嶺打靶意外！家屬發聲明譴責士兵受傷照片外流 呼籲還原真相

台中成功嶺陸軍營區9月24日下午發生嚴重意外，邵姓士兵在進行T91步槍射擊訓練時，子彈突然擊發爆炸，導致他左臉重創，眼球掉落並有失明風險，目前仍在醫院全力搶救。事件震驚社會，網路上甚至流出疑似傷者照片，因畫面過於驚悚引起熱議。傷者家住嘉義縣中埔鄉，縣長翁章梁指示民政局前往慰問；而士兵的父親服務於嘉市政府，市長黃敏惠今天也前往家中探視，表達關懷。

家屬在多方慰問後，經過討論，特別透過媒體對外發出5項共同聲明，要求徹查真相：希望檢調單位秉公辦理，全面調查意外原因，納入所有可能情況，給家屬與社會一個真相。

譴責照片外流：對於受傷照片在網路流傳，家屬嚴厲譴責，強調這是對家人和傷者的二次傷害，呼籲外界不要再使用或散播。請社會集氣打氣：希望各界為孩子集氣祈福，傳遞正能量，幫助他平安度過難關。

澄清不實揣測：孩子進入二三四旅後，每次休假都與家人分享部隊生活，甚至考慮轉志願役，請外界勿過度揣測。呼籲尊重隱私：懇請媒體尊重私人生活，不要過度打擾家屬；若有進一步聲明，會再主動對外說明。家屬感謝社會各界的關心與支持，並強調最迫切的訴求是讓士兵能安全度過難關，同時還原事件真相，避免謠言持續發酵。

台中成功嶺營區打靶嚴重意外，陸軍邵姓義務役二兵使用T91步槍射擊訓練時子彈突然擊發，釀邵左臉重創、眼球掉落有失明之虞，目前仍在搶救中，近日網路卻流出疑似邵重傷照片，因畫面驚悚引起討論，軍方也呼籲勿再流傳，台中地檢署今剪報分案，朝違反個資法偵辦。