網路流傳疑成功嶺役男受傷照片 台中地檢分案偵辦

網友張貼疑似成功嶺邵姓役男射擊訓練致臉部受創照片，十軍團認相關照片無法確認是否為受傷人員，籲外界勿不當傳送，否則恐涉違個資法，台中地檢今天已主動分案偵辦。

邵姓役男22日在台中市成功嶺營區執行步槍射擊訓練時受傷送醫，軍方初步排除槍枝機械問題，待釐清是不慎或人為因素造成，傷者已轉送三軍總醫院。

陸軍第十軍團指揮部表示，部分媒體報導及網路流傳疑似軍職人員受傷照片，因相關照片無法確認為受傷人員，且恐涉侵害當事人人格及隱私權，呼籲外界勿不當傳送及引用。

台中地方檢察署今天發布新聞稿表示，有網友於社群平台發文指稱疑似軍職人員受傷照片，並於網路流傳，引起媒體廣泛報導及關注；對此不詳人士涉及違反個人資料保護法等犯罪嫌疑，地檢署已於今天主動分案，指派檢察官積極查辦釐清。