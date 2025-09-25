成功嶺中彈二兵血肉模糊照曝...外流者慘了！ 檢分案追違反個資法

台中成功嶺營區昨下午打靶嚴重意外，陸軍邵姓義務役二兵使用T91步槍射擊訓練時子彈突然擊發，釀邵左臉重創、眼球掉落有失明之虞，目前仍在搶救中，近日網路卻流出疑似邵重傷照片，因畫面驚悚引起討論，軍方也呼籲勿再流傳，台中地檢署今剪報分案，朝違反個資法偵辦。

陸軍十軍團機械化步兵第二三四旅9月22日下午，在成功嶺基地靶場執行步槍射擊訓練期間，因不明原因發生邵姓士兵打靶事故，致左臉等處嚴重受創。

台中地檢指出，日前某社群網站平台有貼文表示，發現疑似軍職人員受傷照片，並在網路流傳引起媒體廣泛報導及關注。

中檢說，報導所指之不詳人士涉有違反個人資料保護法等犯罪嫌疑，檢方今日主動分案，由偵辦成功嶺案檢察官柯學航積極查辦釐清。