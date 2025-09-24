快訊

花蓮堰塞湖溢流 失聯者增至「152人」！中央成立前進協調所

花蓮堰塞湖溢流…他喊「抓緊我」媽卻鬆開手 兒哽咽：不想讓我一起淹死

台鐵新自強號撞落石出軌 台東山里—鹿野路線不通

成功嶺新兵打靶臉全毀…重傷轉送三總醫治 患者最新狀況曝

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
成功嶺新兵打靶重傷轉送三總，目前生命跡象穩定。圖為三總外觀，本報資歷照片
成功嶺新兵打靶重傷轉送三總，目前生命跡象穩定。圖為三總外觀，本報資歷照片

台中成功嶺營區前天（22日）下午發生打靶意外，陸軍十軍團邵姓二兵不明原因擊發，臉部傷勢非常嚴重、左眼球直接脫落，「3分之1的臉不見」。經搶救之後，昨天已轉送國軍三總醫院救治，據了解，這名18歲義務役新兵，目前生命跡象穩定，三總也啟動專科醫療團隊，全力搶救患者。

邵姓二兵使用的T91步槍不慎擊發，打中左臉造成半邊臉血肉模糊，打靶意外已交予台中地檢署進行調查，將由檢方協助釐清事發經過。三總派醫師到烏日林新醫院評估後，在昨日下午1點左右，透過救護車轉院台北三總，約3點15分到院，包括邵姓二兵的家屬。

成功嶺打靶重大意外引發關注，劭姓二兵轉診至三軍總醫院，目前生命跡象穩定。據了解，目前醫療團隊正全力救治，由神經外科主責成立專案編組，院方將每天召開專案會議，針對劭姓士兵最新病況進行評估，再考慮臉部重建手術。後續最新狀況，一律由陸軍司令部統一發言說明。

成功嶺 陸軍 打靶

延伸閱讀

成功嶺新兵打靶重傷…沈伯洋指「裝備長灰塵」挨嗆：草包當國防立委

成功嶺新兵打靶重創左臉 軍事專家：傷口吻合T91步槍子彈破壞力

影／成功嶺新兵打靶...左臉骨肉全失、後腦無子彈出口 高大成解謎團

成功嶺打靶炸臉...中檢立「軍他」字案偵辦 T91步槍送刑事局鑑定

相關新聞

成功嶺新兵打靶臉全毀…重傷轉送三總醫治 患者最新狀況曝

台中成功嶺營區前天（22日）下午發生打靶意外，陸軍十軍團邵姓二兵不明原因擊發，臉部傷勢非常嚴重、左眼球直接脫落，「3分之...

搶救打靶傷兵...歷經12小時動員上百人 這家新醫院通過考驗

陸軍十軍團234機邵姓義務役二兵前天在成功嶺打靶時發生意外，一發子彈擊中左臉，嘴巴到顱骨出現深8公分大洞、左眼球粉碎。邱...

成功嶺新兵打靶重傷…沈伯洋指「裝備長灰塵」挨嗆：草包當國防立委

民進黨立委沈伯洋卻在受訪時指出，國軍關注的不應僅是新型武器採購，更應重視裝備平日的維護與演練，並提到「有些裝備常被放在倉庫裡積灰塵」。此言一出，引發網路炸鍋。

二兵成功嶺打靶毀臉傷勢照外流 網友紛紛當起評論家

陸軍十軍團邵姓二兵前天在成功嶺打靶時，最後一發子彈擊中自己左臉重傷，昨天轉院救治；多位網友說看到二兵受傷照片就知道事故原...

役男打靶重傷 排除誤擊、膛炸可能

陸軍十軍團二三四機步旅邵姓義務役新兵前天在成功嶺進行步槍射擊，最後一發子彈擊中自己左臉，左眼球粉碎，嘴巴到顱骨出現深八公...

成功嶺新兵打靶重創左臉 軍事專家：傷口吻合T91步槍子彈破壞力

陸軍十軍團邵姓新兵昨在台中成功嶺營區，使用T91步槍射擊訓練時遭炸傷，左臉幾乎骨頭和組織都不見，深約8公分可見顱骨，經搶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。