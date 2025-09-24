成功嶺新兵打靶臉全毀…重傷轉送三總醫治 患者最新狀況曝

台中成功嶺營區前天（22日）下午發生打靶意外，陸軍十軍團邵姓二兵不明原因擊發，臉部傷勢非常嚴重、左眼球直接脫落，「3分之1的臉不見」。經搶救之後，昨天已轉送國軍三總醫院救治，據了解，這名18歲義務役新兵，目前生命跡象穩定，三總也啟動專科醫療團隊，全力搶救患者。

邵姓二兵使用的T91步槍不慎擊發，打中左臉造成半邊臉血肉模糊，打靶意外已交予台中地檢署進行調查，將由檢方協助釐清事發經過。三總派醫師到烏日林新醫院評估後，在昨日下午1點左右，透過救護車轉院台北三總，約3點15分到院，包括邵姓二兵的家屬。

成功嶺打靶重大意外引發關注，劭姓二兵轉診至三軍總醫院，目前生命跡象穩定。據了解，目前醫療團隊正全力救治，由神經外科主責成立專案編組，院方將每天召開專案會議，針對劭姓士兵最新病況進行評估，再考慮臉部重建手術。後續最新狀況，一律由陸軍司令部統一發言說明。