快訊

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 氣象署持續對花蓮等6縣市發豪雨特報

虛驚一場！傳堰塞湖第三波溢流 光復鄉災民如驚弓鳥急喊人「快進來」

圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？

成功嶺新兵打靶重傷…沈伯洋指「裝備長灰塵」挨嗆：草包當國防立委

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨立院黨團副幹事沈伯洋。 記者陳正興／攝影
民進黨立院黨團副幹事沈伯洋。 記者陳正興／攝影

台中成功嶺18歲新兵日前發生打靶意外，雖軍方初步研判與膛炸無關，裝備亦經檢測正常，但民進黨立委沈伯洋在受訪時指出，國軍關注的不應僅是新型武器採購，更應重視裝備平日的維護與演練，並提到「有些裝備常被放在倉庫裡積灰塵」。此言一出，引發網友炸鍋，紛紛指責沈伯洋過去僅是司法替代役，根本不懂軍中保養槍枝流程。

沈伯洋表示，國軍近年福利確有提升，但裝備維護仍待加強，過去也曾發現抗彈板、頭盔等防護裝備存在問題。他強調，若裝備長期存放倉庫、缺乏保養，恐影響演訓安全與實際防護效能，相關單位應重視基層保養管理。

政治評論臉書粉專「政客爽」則提出質疑，指出根據多數當過兵的人經驗，射擊用的槍枝平時必須定期擦拭、上油，出入庫也需軍械士嚴格把關，「長灰塵」的情況罕見。相關討論中也有人指出，打靶時部隊通常會從上百把槍枝中挑選二十多把狀況最佳者去打靶，難以想像會有積灰的裝備被拿來實彈射擊。

「政客爽」表示，軍方已說明此次意外與裝備無關，然而沈伯洋卻說「裝備長灰塵」，痛批「真的不了解沈柏洋這種草包，怎麼能當國防委員會的立委，更不了解《零日攻擊》怎麼會請這種人當顧問」。

成功嶺 陸軍 打靶 沈伯洋

延伸閱讀

飛虎隊登上台灣零食！AIT秀二戰空軍限定款 網讚：乖乖果然是國防產業

柯文哲太會畫重點！苗博雅指民進黨犯4字兵家大忌：造就貪汙犯高調

葉丙成回台大授課管制升級！駐警隊守門口 學生進教室需「雙重認證」

AIT重申二戰文件未決定台灣地位 沈富雄揭「今非昔比」：獨派會落寞

相關新聞

成功嶺新兵打靶重傷…沈伯洋指「裝備長灰塵」挨嗆：草包當國防立委

民進黨立委沈伯洋卻在受訪時指出，國軍關注的不應僅是新型武器採購，更應重視裝備平日的維護與演練，並提到「有些裝備常被放在倉庫裡積灰塵」。此言一出，引發網路炸鍋。

役男打靶重傷 排除誤擊、膛炸可能

陸軍十軍團二三四機步旅邵姓義務役新兵前天在成功嶺進行步槍射擊，最後一發子彈擊中自己左臉，左眼球粉碎，嘴巴到顱骨出現深八公...

成功嶺新兵打靶重創左臉 軍事專家：傷口吻合T91步槍子彈破壞力

陸軍十軍團邵姓新兵昨在台中成功嶺營區，使用T91步槍射擊訓練時遭炸傷，左臉幾乎骨頭和組織都不見，深約8公分可見顱骨，經搶...

影／成功嶺新兵打靶...左臉骨肉全失、後腦無子彈出口 高大成解謎團

陸軍十軍團234機步旅邵姓新兵昨使用T91步槍打靶，左臉重創命危。烏日林新醫整形外科主任魏經岳說，新兵傷口極為嚴重，幾乎...

成功嶺打靶炸臉...中檢立「軍他」字案偵辦 T91步槍送刑事局鑑定

台中成功嶺營區昨下午打靶嚴重意外，陸軍邵姓義務役新兵使用T91步槍射擊訓練時子彈突然擊發，釀邵左臉重創、眼球掉落有失明之...

影／成功嶺新兵打靶左臉重創命危 家屬傷心焦急：盼速查真相

陸軍10軍團234機步旅邵姓新兵昨使用T91步槍打靶，左臉遭炸傷嚴重碎裂，尚未脫離險境。10軍團表示，軍方第一時間連繫家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。