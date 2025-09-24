成功嶺新兵打靶重傷…沈伯洋指「裝備長灰塵」挨嗆：草包當國防立委

台中成功嶺18歲新兵日前發生打靶意外，雖軍方初步研判與膛炸無關，裝備亦經檢測正常，但民進黨立委沈伯洋在受訪時指出，國軍關注的不應僅是新型武器採購，更應重視裝備平日的維護與演練，並提到「有些裝備常被放在倉庫裡積灰塵」。此言一出，引發網友炸鍋，紛紛指責沈伯洋過去僅是司法替代役，根本不懂軍中保養槍枝流程。

沈伯洋表示，國軍近年福利確有提升，但裝備維護仍待加強，過去也曾發現抗彈板、頭盔等防護裝備存在問題。他強調，若裝備長期存放倉庫、缺乏保養，恐影響演訓安全與實際防護效能，相關單位應重視基層保養管理。

政治評論臉書粉專「政客爽」則提出質疑，指出根據多數當過兵的人經驗，射擊用的槍枝平時必須定期擦拭、上油，出入庫也需軍械士嚴格把關，「長灰塵」的情況罕見。相關討論中也有人指出，打靶時部隊通常會從上百把槍枝中挑選二十多把狀況最佳者去打靶，難以想像會有積灰的裝備被拿來實彈射擊。

「政客爽」表示，軍方已說明此次意外與裝備無關，然而沈伯洋卻說「裝備長灰塵」，痛批「真的不了解沈柏洋這種草包，怎麼能當國防委員會的立委，更不了解《零日攻擊》怎麼會請這種人當顧問」。