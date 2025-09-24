快訊

聯大紐約開議！川普政府禁止伊朗代表團逛好市多 原因曝光

花蓮堰塞湖溢流 失聯者增至「152人」！中央成立前進協調所

花蓮堰塞湖溢流…他喊「抓緊我」媽卻鬆開手 兒哽咽：不想讓我一起淹死

二兵成功嶺打靶毀臉傷勢照外流 網友紛紛當起評論家

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
陸軍十軍團今年演習畫面。圖／軍方提供
陸軍十軍團今年演習畫面。圖／軍方提供

陸軍十軍團邵姓二兵前天在成功嶺打靶時，最後一發子彈擊中自己左臉重傷，昨天轉院救治；多位網友說看到二兵受傷照片就知道事故原因，是他自己的槍不慎打中自己，更多網友質疑，疑似救護車上的受傷照片為何外流，對傷者和家屬不尊重，檢察官是否該追查外流來源。

一張疑似二兵重傷畫面昨天在網路流傳，照片男子半邊臉血肉模糊，畫面血腥，許多網友看了後勸大家不要看，更多網友質疑，這種畫面為何會外流，檢察官應追查。

一名網友在Threads說，這次打靶意外不是膛炸，是二兵自己射到自己左臉，有看到照片的就懂，當下有助教，因射擊科目關係所以助教在後方，和新訓在右邊不一樣；且有錄影畫面，目前連同槍枝都被檢察官扣押調查。

網友說，當下是二兵站姿射擊到自己的，並非外傳高端槍姿勢；網友強調，發生事故的不是成功嶺單位，也不是成功嶺新兵。

另一名網友表示，他日前剛教召，臥跪立姿射擊後，射擊線會洗清槍，下靶台後再清槍一次，他綜合這次意外過程資料，感覺應是在射擊線清槍時發生，射擊線清槍都是舉起槍，可能二兵右手沒抓好槍，槍托著地，剛好槍管內還有一發子彈就不慎擊發。

軍事觀察家紀東昀表示，這次步槍射擊訓練，二兵已打完26發子彈，剩最後一發，不大可能是自傷，他認為一般自傷情形不會留最後一發子彈。

成功嶺 陸軍 打靶

延伸閱讀

成功嶺新兵打靶重創左臉 軍事專家：傷口吻合T91步槍子彈破壞力

影／成功嶺新兵打靶...左臉骨肉全失、後腦無子彈出口 高大成解謎團

成功嶺打靶炸臉...中檢立「軍他」字案偵辦 T91步槍送刑事局鑑定

因裝備長灰塵？成功嶺新兵打靶左臉遭炸 專家：立委說法「過於想當然耳」

相關新聞

成功嶺新兵打靶臉全毀…重傷轉送三總醫治 患者最新狀況曝

台中成功嶺營區前天（22日）下午發生打靶意外，陸軍十軍團邵姓二兵不明原因擊發，臉部傷勢非常嚴重、左眼球直接脫落，「3分之...

搶救打靶傷兵...歷經12小時動員上百人 這家新醫院通過考驗

陸軍十軍團234機邵姓義務役二兵前天在成功嶺打靶時發生意外，一發子彈擊中左臉，嘴巴到顱骨出現深8公分大洞、左眼球粉碎。邱...

成功嶺新兵打靶重傷…沈伯洋指「裝備長灰塵」挨嗆：草包當國防立委

民進黨立委沈伯洋卻在受訪時指出，國軍關注的不應僅是新型武器採購，更應重視裝備平日的維護與演練，並提到「有些裝備常被放在倉庫裡積灰塵」。此言一出，引發網路炸鍋。

二兵成功嶺打靶毀臉傷勢照外流 網友紛紛當起評論家

陸軍十軍團邵姓二兵前天在成功嶺打靶時，最後一發子彈擊中自己左臉重傷，昨天轉院救治；多位網友說看到二兵受傷照片就知道事故原...

役男打靶重傷 排除誤擊、膛炸可能

陸軍十軍團二三四機步旅邵姓義務役新兵前天在成功嶺進行步槍射擊，最後一發子彈擊中自己左臉，左眼球粉碎，嘴巴到顱骨出現深八公...

成功嶺新兵打靶重創左臉 軍事專家：傷口吻合T91步槍子彈破壞力

陸軍十軍團邵姓新兵昨在台中成功嶺營區，使用T91步槍射擊訓練時遭炸傷，左臉幾乎骨頭和組織都不見，深約8公分可見顱骨，經搶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。