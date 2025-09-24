役男打靶重傷 排除誤擊、膛炸可能

陸軍十軍團二三四機步旅邵姓義務役新兵前天在成功嶺進行步槍射擊，最後一發子彈擊中自己左臉，左眼球粉碎，嘴巴到顱骨出現深八公分大洞，送醫搶救仍未脫險；軍方昨排除槍枝膛炸及遭鄰兵誤擊可能，檢察官已率軍法專組進入營區，釐清是否操作失誤、槍械或彈藥缺陷，追查相關人員有無過失。

陸軍十軍團政戰主任鄭傑元少將昨表示，初步調查，射擊線上至少有兩名鄰兵同時進行射擊，事件發生時鄰兵已完成射擊，初步排除誤擊可能；邵員所使用槍枝經檢查無破損，排除機械故障或膛炸問題。現場影像已由檢方扣押，確實原因由台中地檢署及憲兵隊調查。

有關邵員是否變換姿勢造成意外，鄭傑元表示就軍方了解，這個階段沒有變換姿勢、更換彈匣問題，全程有助教指導並有監視器。軍方對事件表達遺憾，會全力配合調查。

十八歲邵姓新兵今年五月入伍，前天下午在台中成功嶺靶場進行一般性步槍射擊訓練，使用Ｔ91步槍射擊，已射擊廿六發，第廿七發、最後一發子彈時發生意外。

事發後邵男被送至烏日林新醫院，左臉大範圍開放性傷口，從嘴巴延伸至顱骨深約八公分，大量出血且顱顏面骨折，另左眼粉碎，右眼外觀完整但無法評估視力，後腦沒有槍擊射出口。電腦斷層檢查，邵員腦部有很多金屬碎片，對腦神經已造成傷害。

院方輸血八十袋，安排跨科別六十位醫護投入搶救，昨天清晨五時轉入加護病房，生命徵象暫時穩定，但意識昏迷；邵男家屬漏夜守在病房外，焦急難過。

醫院表示，前三天是急性傷害期，預估腦組織水腫修復需二周，都是關鍵觀察期。邵男經評估，昨天下午一時卅分轉送三軍總醫院後續救治。