成功嶺新兵打靶重創左臉 軍事專家：傷口吻合T91步槍子彈破壞力

陸軍十軍團邵姓新兵昨在台中成功嶺營區，使用T91步槍射擊訓練時遭炸傷，左臉幾乎骨頭和組織都不見，深約8公分可見顱骨，經搶救後仍有生命危險；軍事專家紀東昀分析，根據院方對傷者傷勢說明，高度吻合T91步槍所使用的5.56公釐子彈在近距離擊發後造成的破壞力，推測人員操作因素可能性高。

十軍團政戰主任鄭傑元少將說明，國軍對這起事件表達遺憾，對於外界質疑是否為「膛炸」？槍枝在射擊前必須做鑑定，才能做為射擊使用，邵員所使用槍枝在事發後經檢查，槍枝沒有破損，初步排除槍枝機械問題。該槍型沒有停用，邵員所使用槍支被檢方扣押。

烏日林新醫整形外科主任魏經岳說明，邵姓新兵的傷勢，左臉有一個很大傷口，從口腔、上顎，一直到上顎骨、顴骨、眼眶骨，也就是左臉正前方全部骨頭都不見了、軟組織也不見了，直接進到顱底，是一個很大且複雜傷口。

至於是否為貫穿性傷口？魏經岳用手勢比畫說明，就是從皮膚一直到快顱底，就整個是可以看得到。媒體追問「邵員後腦是沒有出口的？魏經岳說明，對，後腦沒有出口；下巴沒有傷口，傷口是集中在口腔、上顎等臉部左前方。

軍事觀察家紀東昀說，這次打靶使用的T91步槍是我國設計，2002年生產，風評好、可靠性高，只能右手操作，在此事件發生前，尚未聽過在打靶現場出現槍枝問題。

紀東昀指出，院方說明邵姓新兵傷口是由下而上重創左臉，完全符合T91戰鬥步槍所使用的5.56公釐子彈所造成的傷害，這款子彈基本上擊發後，尤其是近距離擊發，它本身有膛線在快速旋轉，尤其在接觸人體組織後會改變彈道，出現滾轉，造成更大的破壞，所以對邵男的傷害集中在左上角。

紀東昀推測，若射擊者右手持有T91戰鬥步槍誤擊，比較像右下往左上射擊，目前依據軍方說法，初步排除槍枝和彈藥這二大因素，剩下就是人員因素，國軍這幾年是非常注意安全設施與SOP相關規定，射擊全程會有錄影，關鍵影片已由檢方查扣，相信一定會調查清楚，以昭公信。