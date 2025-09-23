快訊

「不排除縱火、開槍」故宮捷克特展遭威脅 陸委會接恐嚇信要求撤展

最新空拍畫面曝光 花蓮馬太鞍溪橋遭沖毀「留橋墩孤立水中」

昆凌遭疑懷第四胎 本人親上火線回應…坦言「想封肚」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／成功嶺新兵打靶...左臉骨肉全失、後腦無子彈出口 高大成解謎團

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
中山附醫法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影
中山附醫法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影

陸軍十軍團234機步旅邵姓新兵昨使用T91步槍打靶，左臉重創命危。烏日林新醫整形外科主任魏經岳說，新兵傷口極為嚴重，幾乎左臉前側的骨頭與軟組織全數消失，直達顱底，後腦沒有槍擊射出口。中山附醫法醫科主任高大成認為，邵男自殺機率不高，子彈射擊的軌跡由下往上，應該也不是膛炸。

魏經岳說，邵姓新兵左臉有一個很大傷口，從口腔、上顎，一直到上顎骨、顴骨、眼眶骨，也就是左臉正前方全部骨頭都不見了、軟組織也不見了，直接進到顱底，是一個很大且複雜傷口。

至於是否為貫穿性傷口？魏經岳用手勢比畫說明，就是從皮膚一直到快顱底，整個是可以看得到。媒體追問「邵員後腦是沒有出口的？魏經岳說明，對，後腦沒有出口；下巴沒有傷口，傷口是集中在口腔、上顎等臉部左前方。

中山附醫法醫科主任高大成說，一般來說，以步槍自戕通，要視步槍長度是否能扣扳機擊發，若為抵住頭部自殺，會有槍傷射入口、射出口等二個槍槍傷口，其中射出口會有直徑約4至5公分的爆裂傷口，擊發者的手上、槍傷射入口的皮膚傷口都有殘留煙硝；從現有的新聞報導研判，邵男自殺機率不高，子彈射擊的軌跡由下往上，應該不是膛炸。

成功嶺營區靶場，本圖為資料照，與本次意外無關。圖／台中市民政局提供
成功嶺營區靶場，本圖為資料照，與本次意外無關。圖／台中市民政局提供
台中成功嶺營區昨發生打靶意外，18歲邵姓士兵左臉重創。圖／聯合報系資料照
台中成功嶺營區昨發生打靶意外，18歲邵姓士兵左臉重創。圖／聯合報系資料照

成功嶺 槍枝

延伸閱讀

成功嶺新兵打靶左臉重創眼球粉碎引熱議 高大成說話了

9旬婦遭裝行李箱棄屍淡水河 高大成揭「媳婦1舉動」：與以往箱屍案不同

台中17歲少年砍死女大生 高大成：最後一面的談判最好不要去

台中沙鹿凶殺案…女狂哀求仍被砍11刀慘死 高大成：恐情財糾葛惹殺機

相關新聞

影／成功嶺新兵打靶...左臉骨肉全失、後腦無子彈出口 高大成解謎團

陸軍十軍團234機步旅邵姓新兵昨使用T91步槍打靶，左臉重創命危。烏日林新醫整形外科主任魏經岳說，新兵傷口極為嚴重，幾乎...

成功嶺打靶炸臉...中檢立「軍他」字案偵辦 T91步槍送刑事局鑑定

台中成功嶺營區昨下午打靶嚴重意外，陸軍邵姓義務役新兵使用T91步槍射擊訓練時子彈突然擊發，釀邵左臉重創、眼球掉落有失明之...

影／成功嶺新兵打靶左臉重創命危 家屬傷心焦急：盼速查真相

陸軍10軍團234機步旅邵姓新兵昨使用T91步槍打靶，左臉遭炸傷嚴重碎裂，尚未脫離險境。10軍團表示，軍方第一時間連繫家...

因裝備長灰塵？成功嶺新兵打靶左臉遭炸 專家：立委說法「過於想當然耳」

民進黨立委沈伯洋今天上午評論陸軍台中成功嶺營區靶場新兵意外事故，指國軍常見「裝備買進卻放在倉庫長灰塵」，導致關鍵時刻易出...

影／非膛炸？成功嶺新兵打靶受重創 軍方：最後1發出意外

陸軍十軍團234機步旅邵姓新兵昨使用T91步槍打靶，左臉遭炸傷嚴重碎裂。軍方今天下午對此事件表達遺憾，至於外界質疑是否為...

成功嶺役男射擊受傷 翁章梁關心嘉義子弟

邵姓義務役男昨天在台中成功嶺營區執行步槍射擊訓練時，不明原因擊發致左臉嚴重碎裂送醫搶救。邵男家住嘉義縣，縣長翁章梁欲慰問...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。