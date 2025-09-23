影／成功嶺新兵打靶...左臉骨肉全失、後腦無子彈出口 高大成解謎團

陸軍十軍團234機步旅邵姓新兵昨使用T91步槍打靶，左臉重創命危。烏日林新醫整形外科主任魏經岳說，新兵傷口極為嚴重，幾乎左臉前側的骨頭與軟組織全數消失，直達顱底，後腦沒有槍擊射出口。中山附醫法醫科主任高大成認為，邵男自殺機率不高，子彈射擊的軌跡由下往上，應該也不是膛炸。

魏經岳說，邵姓新兵左臉有一個很大傷口，從口腔、上顎，一直到上顎骨、顴骨、眼眶骨，也就是左臉正前方全部骨頭都不見了、軟組織也不見了，直接進到顱底，是一個很大且複雜傷口。

至於是否為貫穿性傷口？魏經岳用手勢比畫說明，就是從皮膚一直到快顱底，整個是可以看得到。媒體追問「邵員後腦是沒有出口的？魏經岳說明，對，後腦沒有出口；下巴沒有傷口，傷口是集中在口腔、上顎等臉部左前方。