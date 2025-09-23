聽新聞
0:00 / 0:00
影／成功嶺新兵打靶...左臉骨肉全失、後腦無子彈出口 高大成解謎團
陸軍十軍團234機步旅邵姓新兵昨使用T91步槍打靶，左臉重創命危。烏日林新醫整形外科主任魏經岳說，新兵傷口極為嚴重，幾乎左臉前側的骨頭與軟組織全數消失，直達顱底，後腦沒有槍擊射出口。中山附醫法醫科主任高大成認為，邵男自殺機率不高，子彈射擊的軌跡由下往上，應該也不是膛炸。
魏經岳說，邵姓新兵左臉有一個很大傷口，從口腔、上顎，一直到上顎骨、顴骨、眼眶骨，也就是左臉正前方全部骨頭都不見了、軟組織也不見了，直接進到顱底，是一個很大且複雜傷口。
至於是否為貫穿性傷口？魏經岳用手勢比畫說明，就是從皮膚一直到快顱底，整個是可以看得到。媒體追問「邵員後腦是沒有出口的？魏經岳說明，對，後腦沒有出口；下巴沒有傷口，傷口是集中在口腔、上顎等臉部左前方。
中山附醫法醫科主任高大成說，一般來說，以步槍自戕通，要視步槍長度是否能扣扳機擊發，若為抵住頭部自殺，會有槍傷射入口、射出口等二個槍槍傷口，其中射出口會有直徑約4至5公分的爆裂傷口，擊發者的手上、槍傷射入口的皮膚傷口都有殘留煙硝；從現有的新聞報導研判，邵男自殺機率不高，子彈射擊的軌跡由下往上，應該不是膛炸。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言