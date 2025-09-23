聽新聞
成功嶺打靶炸臉...中檢立「軍他」字案偵辦 T91步槍送刑事局鑑定
台中成功嶺營區昨下午打靶嚴重意外，陸軍邵姓義務役新兵使用T91步槍射擊訓練時子彈突然擊發，釀邵左臉重創、眼球掉落有失明之虞，仍在搶救中。台中地檢署今正式分「軍他」字案調查，由曾任職業軍人的檢察官柯學航入營區保全關鍵證物，軍方也將會把該把T91步槍送刑事局鑑定。
台中地檢指出，今上午接獲憲兵指揮部台中憲兵隊報請指揮偵辦，由軍法專組主任檢察官張聖傳與軍方聯繫、掌握處理情形，並指派檢察官柯學航指揮偵辦，今中午與陸軍十軍團法律事務組人員前往成功嶺基地靶場現場履勘。
中檢說，柯學航進入成功嶺靶場實地勘查，了解射擊訓練流程、在場人員及使用裝備，並調取資料保全相關證據，將盡速還原案發事實、釐清事故原因。
由於全案目前案情、被告均仍不明，中檢第一時間分「軍他」字案偵辦，除檢察官赴營區履勘，目前尚未傳喚軍方人員到案訊問，至於靶場最關鍵的監視器畫面，今天也同步經檢方查扣保全，將與其餘證據全面比對後，才能判斷槍枝擊發原因。
另外，軍方也會將擊中邵姓士兵的該把T91步槍送交刑事局鑑定，全面釐清包括擊發過程、彈道等。
中檢也考量，柯學航曾擔任職業軍人，他輔仁大學法律系畢業後擔任職業軍人，於當時國防部聯合後勤司令部服役，並於台北、基隆等營區任職，擔任中尉運輸官，從軍3年6個月後退役，再考上司法官訓練所第47期。
柯今年剛從台中高分檢二專生回歸中檢，中檢考量他曾擔任職業軍人多年，對軍方生態、運作等相當熟悉，指派偵辦成功嶺案。
