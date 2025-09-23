影／成功嶺新兵打靶左臉重創命危 家屬傷心焦急：盼速查真相

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
邵姓士兵送林新烏日進加護病房，軍方、醫療團隊持續關懷家屬、照護治療。圖／讀者提供
陸軍10軍團234機步旅邵姓新兵昨使用T91步槍打靶，左臉遭炸傷嚴重碎裂，尚未脫離險境。10軍團表示，軍方第一時間連繫家屬，並全程陪同，家屬主要是想要知道真相，也希望邵員脫離險境、病況穩定，目前檢警已介入調查，以昭公信。

據了解，邵父及阿公漏夜守在病房外，對於邵員入伍不到半年就發生意外，相當焦急、難過。

陸軍10軍團政戰主任鄭傑元少將今天下午3時在台中烏日林新醫院舉行記者會對外說明，事發後，軍方第一時間立即連繫家屬，軍方很重視家屬，讓家屬在第一時間掌握狀況，並派出專案小組成員陪同家屬前往醫院，從昨天邵員開刀搶救至今早轉入加護病房都林新醫院醫療團隊的協助下，陪伴家屬掌握傷患轉院及治療狀況。

鄭傑元指出，家屬目前最主要的要求是想要知道真相，已向家屬說明，此案已移請檢調調查，以昭公信。家屬與軍方想法一致，都希望邵姓士兵能脫離險境，病況穩定下來。對於事故真相，已向家屬報告，目前已由檢察官指揮偵辦，以昭公信。

成功嶺營區靶場，圖為資料照，與本次意外無關。圖／台中市民政局提供
台中成功嶺營區昨發生打靶意外，18歲邵姓士兵左臉重創。圖／聯合報系資料照
十軍團政戰主任鄭傑元少將今天下午在台中烏日林新舉辦記者會對外說明。記者趙容萱／攝影
