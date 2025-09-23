快訊

軍卡也擋不住！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢 現場畫面如電影《明天過後》

花蓮堰塞湖溢流釀泥流 婦人緊抱電桿險遭滅頂…女兒發文急喊救命

聽新聞
0:00 / 0:00

因裝備長灰塵？成功嶺新兵打靶左臉遭炸 專家：立委說法「過於想當然耳」

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
民進黨團副幹事長沈伯洋（左）今上午陪同綠委王義川（右）開記者會，被問及成功嶺意外。記者陳正興／攝影
民進黨團副幹事長沈伯洋（左）今上午陪同綠委王義川（右）開記者會，被問及成功嶺意外。記者陳正興／攝影

民進黨立委沈伯洋今天上午評論陸軍台中成功嶺營區靶場新兵意外事故，指國軍常見「裝備買進卻放在倉庫長灰塵」，導致關鍵時刻易出現意外。專家表示，國軍先進裝備確實常放在倉庫長灰塵，但步槍、機槍這種單兵使用的武器，不至於放到長灰塵，立委的說法「過於想當然耳」。

國軍台中成功嶺營區昨下午發生打靶意外，陸軍邵姓義務役新兵使用T91步槍射擊訓練時子彈突然擊發，左臉被炸傷。民進黨立委沈伯洋表示，國軍常見「裝備買進卻放在倉庫長灰塵」，也不常演練、缺乏保養，呼籲國防部全面檢討裝備採購與維護制度。

對於沈伯洋的看法，網站「軍情與航空」總編施孝瑋表示，國軍基層部隊的確經常有這種裝備不敢用的問題，但放在倉庫長灰塵的通常是比較昂貴的先進裝備，戰鬥部隊的步槍、機槍是最基本的保命工具，不至於出現不能用的情形。

施孝瑋還說，軍中的次文化就是，絕對不要出事，尤其是上靶場實彈射擊，這種一旦出事就是大事的場合，「真的有問題的裝備或者很久沒用的裝備，絕對不敢從倉庫任意拿出來就使用」。他認為沈伯洋的看法，「有點過於想當然耳」，不是基層部隊運作的方式，也沒有真正掌握基層官兵害怕出事的心理。

由於外界對成功嶺靶場意外原因有頗多猜測，陸軍十軍團今天下午指出，由於槍枝完整，子彈也正常擊發出去，意外原因應不是膛炸或機械原因，至於是什麼原因造成槍枝擊發，台中地檢署已介入調查偵辦，全案進入司法調查程序，將釐清發生原因。

成功嶺 槍枝

延伸閱讀

成功嶺靶場意外 沈伯洋：國軍常見裝備長灰塵 缺乏演練保養

王義川再爆：跟拍人與黃國昌前助理「同名」 黃國昌「踹共」

雙城論壇延期 沈伯洋：一定是中國因素、非台灣因素

「黨團7長」全數就位 民進黨團新任副職幹部沈伯洋、范雲入列

相關新聞

影／成功嶺新兵打靶左臉重創命危 家屬傷心焦急：盼速查真相

陸軍10軍團234機步旅邵姓新兵昨使用T91步槍打靶，左臉遭炸傷嚴重碎裂，尚未脫離險境。10軍團表示，軍方第一時間連繫家...

因裝備長灰塵？成功嶺新兵打靶左臉遭炸 專家：立委說法「過於想當然耳」

民進黨立委沈伯洋今天上午評論陸軍台中成功嶺營區靶場新兵意外事故，指國軍常見「裝備買進卻放在倉庫長灰塵」，導致關鍵時刻易出...

影／非膛炸？成功嶺新兵打靶受重創 軍方：最後1發出意外

陸軍十軍團234機步旅邵姓新兵昨使用T91步槍打靶，左臉遭炸傷嚴重碎裂。軍方今天下午對此事件表達遺憾，至於外界質疑是否為...

成功嶺役男射擊受傷 翁章梁關心嘉義子弟

邵姓義務役男昨天在台中成功嶺營區執行步槍射擊訓練時，不明原因擊發致左臉嚴重碎裂送醫搶救。邵男家住嘉義縣，縣長翁章梁欲慰問...

影／成功嶺新兵打靶左臉重創命危 13：30轉至三軍總醫院治療

陸軍十軍團234機步旅邵姓新兵昨使用T91步槍打靶，左臉遭炸傷嚴重碎裂。十軍團政戰主任鄭傑元少將今天下午在台中烏日林新舉...

成功嶺役男射擊受傷 擬查不慎或其他人為因素

成功嶺邵姓役男射擊受傷，軍方人士今天表示，初步排除槍枝機械問題或遭他人子彈誤擊，初步了解子彈是從邵姓役男槍枝擊發，至於是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。