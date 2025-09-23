因裝備長灰塵？成功嶺新兵打靶左臉遭炸 專家：立委說法「過於想當然耳」

民進黨立委沈伯洋今天上午評論陸軍台中成功嶺營區靶場新兵意外事故，指國軍常見「裝備買進卻放在倉庫長灰塵」，導致關鍵時刻易出現意外。專家表示，國軍先進裝備確實常放在倉庫長灰塵，但步槍、機槍這種單兵使用的武器，不至於放到長灰塵，立委的說法「過於想當然耳」。

國軍台中成功嶺營區昨下午發生打靶意外，陸軍邵姓義務役新兵使用T91步槍射擊訓練時子彈突然擊發，左臉被炸傷。民進黨立委沈伯洋表示，國軍常見「裝備買進卻放在倉庫長灰塵」，也不常演練、缺乏保養，呼籲國防部全面檢討裝備採購與維護制度。

對於沈伯洋的看法，網站「軍情與航空」總編施孝瑋表示，國軍基層部隊的確經常有這種裝備不敢用的問題，但放在倉庫長灰塵的通常是比較昂貴的先進裝備，戰鬥部隊的步槍、機槍是最基本的保命工具，不至於出現不能用的情形。

施孝瑋還說，軍中的次文化就是，絕對不要出事，尤其是上靶場實彈射擊，這種一旦出事就是大事的場合，「真的有問題的裝備或者很久沒用的裝備，絕對不敢從倉庫任意拿出來就使用」。他認為沈伯洋的看法，「有點過於想當然耳」，不是基層部隊運作的方式，也沒有真正掌握基層官兵害怕出事的心理。

由於外界對成功嶺靶場意外原因有頗多猜測，陸軍十軍團今天下午指出，由於槍枝完整，子彈也正常擊發出去，意外原因應不是膛炸或機械原因，至於是什麼原因造成槍枝擊發，台中地檢署已介入調查偵辦，全案進入司法調查程序，將釐清發生原因。