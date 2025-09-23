影／非膛炸？成功嶺新兵打靶受重創 軍方：最後1發出意外

陸軍十軍團234機步旅邵姓新兵昨使用T91步槍打靶，左臉遭炸傷嚴重碎裂。軍方今天下午對此事件表達遺憾，至於外界質疑是否為膛炸？軍方還原現場表示，邵員當時射完第26發，剩最後一發子彈，邵員使用槍枝事發後檢查沒有破損，初步排除槍枝機械問題，也排除鄰兵誤擊，現場關鍵影像檢方已扣押。

十軍團政戰主任鄭傑元少將今天下午在台中烏日林新舉辦記者會對外說明。鄭傑元說，國軍對這起事件表達遺憾，對於外界質疑是否為「膛炸」？槍枝在射擊前必須做鑑定，才能做射擊使用，邵員所使用槍枝在事發後經檢查，槍枝是沒有破損，初步排除槍枝機械問題。該槍型沒有停用，邵員所使用槍支已被檢方扣押。

鄭傑元說明，至於是否遭他人誤擊？經了解，現場至少有2名鄰兵和邵員在同樣在射擊線射擊，當時鄰兵都停止射擊，邵員是最後一個射擊的，排除遭鄰兵誤擊可能。

鄭傑元指出，射擊線上有好幾個靶位，一定是所有射擊人員全數射擊完畢後，再統一下靶位，當下其他鄰兵都完成3個彈匣、每個彈匣9發共27發的射擊，邵員是最後一個射擊的，當時他已射完第26發，剩最後1發子彈。