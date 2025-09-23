成功嶺役男射擊受傷 翁章梁關心嘉義子弟

邵姓義務役男昨天在台中成功嶺營區執行步槍射擊訓練時，不明原因擊發致左臉嚴重碎裂送醫搶救。邵男家住嘉義縣，縣長翁章梁欲慰問家屬贈慰問金，民政處明天將北上關心。

嘉義縣政府民政處兵役科今天表示，家住嘉義縣中埔鄉的邵姓役男，現年19歲，於今年6月間入伍，需服役1年；縣長翁章梁獲悉邵男為嘉義鄉親，則指示民政處前往慰問家屬，除致贈慰問金，須協助家屬處理相關事宜。

因邵男家人均前往收治的烏日林新醫院守候，縣府民政處兵役科長林聰盛等人今天在前往醫院中途，即被軍方人員告知，軍方今天會安排邵男至台北內湖的三軍總醫院治療，希望傷勢穩定再探望。明天將由縣府民政處長楊健人代表縣長北上慰問邵男的家屬。

邵姓役男射擊受傷，軍方人士今天表示，初步排除槍枝機械問題或遭他人子彈誤擊，初步了解子彈是從邵姓役男槍枝擊發，至於是否不慎或其他的人為因素導致是未來調查重點。

