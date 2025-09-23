台中成功嶺士兵射擊訓練受傷 中檢入營蒐證調查

快訊

中央社／ 台中23日電
台中成功嶺營區22日發生打靶意外，18歲邵姓士兵左臉重創。圖／聯合報系資料照
邵姓義務役男昨天在台中成功嶺營區執行步槍射擊訓練時，不明原因擊發致左臉嚴重碎裂送醫搶救。中檢今天指揮曾任職業軍人的檢察官進入營區勘查、蒐證，盼儘速還原案發事實。

台中地檢署今天發布新聞表示，陸軍十軍團機械化步兵第二三四旅聯兵二營步一連，於22日下午在成功嶺基地靶場，執行步槍射擊訓練期間，因不明原因發生18歲邵姓士兵打靶事故，致左臉等處嚴重受創。

中檢今天上午接獲憲兵指揮部台中憲兵隊報請指揮偵辦，經由軍法專組主任檢察官張聖傳與軍方取得聯繫，掌握案件處理情形，並指派曾任職業軍人的檢察官柯學航指揮偵辦，會同陸軍十軍團人員前往成功嶺基地靶場進行現場履勘。

檢方指出，經檢察官進入案發營區現場，進行實地勘查，了解射擊訓練流程、在場人員及使用裝備，調取資料保全相關證據後，指揮專案小組持續蒐證，以儘速還原案發事實、釐清事故原因。

陸軍第十軍團指揮部昨天表示，所屬機步234旅邵姓義務役男下午執行步槍射擊訓練期間，因不明原因擊發致左臉受傷，經緊急送醫治療。

十軍團指出，單位第一時間即通知家屬及指派高階幹部前往醫院處置，後續將全力協助醫療照護；另外，也成立專案小組調查釐清肇因，並持續要求部隊落實各項訓練風險管控作為，以維護官兵安全。

