成功嶺新兵射擊訓練重傷 嘉縣長翁章梁關切嘉義子弟
邵姓義務役男昨天在台中成功嶺營區執行步槍射擊訓練時，不明原因擊發致左臉嚴重碎裂送醫，邵男是嘉義縣中埔鄉人，縣長翁章梁指示民政處長前往慰問，但因邵男已轉三軍總醫院，軍方希望傷勢隱定再探望。縣府兵役科表示，與家屬保持聯絡，隨時給予必要協助。
嘉義縣府表示，19歲邵姓役男是中埔鄉人，服1年役，於今年6月入伍。縣長翁章梁獲知消息後，即指示民政處長等人前往關切，並準備5萬元慰問金、協助家屬相關事宜，原本預計今天中午抵達，但中途被軍方告知，邵男在軍方安排轉至台北內湖三軍總醫院治療，希望傷勢穩定再探望。
中埔鄉長李碧雲表示，獲知消息很難過，與家屬保持聯絡，隨時給予協助。
村長說，邵家來這邊居住已有10多年，經營團服、蛋捲。邵男家屬接獲消息已連夜趕往醫院，目前家屬都在醫院，會持續關切邵家的狀況。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言