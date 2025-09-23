快訊

成功嶺新兵打靶換姿勢誤射自己？軍方否認：他已射擊26發剩最後一發

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
陸軍十軍團今年演習畫面。圖／軍方提供
陸軍十軍團今年演習畫面。圖／軍方提供

一名新兵昨在成功嶺打靶時左臉中彈重傷，外傳他變換射擊姿勢時未關保險誤射自己，陸軍十軍團表示，新兵昨天早已完成變換姿勢射擊，射擊完26發，只剩最後一發，這發子彈「失慎」打中自己左臉，原因仍待查，並非未關保險誤射。

陸軍十軍團今天說明，邵姓二兵昨天在成功嶺打靶，採臥、跪、立射，他昨天已完成三種姿勢射擊，打完26發子彈，在最後立射姿勢的最後一發子彈時，「失慎」打中自己左臉，將由台中地檢署檢察官指揮調查，查明原因，以透明公開方式查清原因。

據指出，邵姓二兵昨天下午4時50分，在成功嶺3號實距離靶場，在3-2表射擊中，持自己步槍打中自己左臉；當時進行「九洞版」射擊，有9個洞的變換姿勢，二兵已變換姿勢到最後一個立姿，非變換姿勢過程發生意外。

外傳新疑似在變換姿勢，更換彈匣時，未關保險下誤射自己，軍方今天否認。

