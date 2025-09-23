快訊

成功嶺打靶炸臉眼球掉 中檢派曾為職業軍人的檢察官入營區偵辦

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
台中成功嶺營區22日發生打靶意外，18歲邵姓士兵左臉重創。圖／聯合報系資料照
台中成功嶺營區22日發生打靶意外，18歲邵姓士兵左臉重創。圖／聯合報系資料照

台中成功嶺營區昨下午驚傳打靶嚴重意外，陸軍邵姓義務役新兵使用T91步槍射擊訓練時子彈突然擊發，釀邵左臉重創、眼球掉落有失明之虞，目前仍在搶救中；台中地檢署已正式立案調查，並指派具軍方專業、曾任職業軍人的檢察官柯學航赴成功嶺營區，釐清事發經過。

據了解，憲兵隊今上午已到台中地檢署報請檢察官指揮偵辦，中檢也正式立案，調查事發原因，究竟是槍枝膛炸，或是他人誤擊，也不排除其餘可能等等，同步也得釐清打靶過程中，從上至下有無何人具有過失，與義務役傷勢間具有因果關係。

陸軍第十軍團指揮部表示，受傷的邵姓義務役男隸屬於機械化步兵二三四旅，昨下午執行一般性步槍射擊訓練時，所使用的T91步槍因不明原因擊發，致左臉受傷，送醫手術搶救中。

台中地檢署指派軍法專組檢察官柯學航偵辦，柯是司法官訓練所第47期，他輔仁大學法律系畢業後擔任職業軍人，於當時國防部聯合後勤司令部服役，並於台北、基隆等營區任職，擔任中尉運輸官，從軍3年6個月後退役。

柯當完軍人後再考上司法官，他今年剛從台中高分檢二專生回歸中檢，中檢考量他曾擔任職業軍人多年，對軍方生態、運作等相當熟悉，指派偵辦成功嶺案。

憲兵隊今上午赴中檢報指揮後，柯學航已經出發前往成功嶺，進入營區後將就事發經過釐清，包括確認打靶流程、就訊現場目擊的軍士官兵，以及關鍵的監視器影像等，若有清楚拍到意外經過，就能快速還原。

