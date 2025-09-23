聽新聞
成功嶺二兵打靶炸臉命危 中市民政局：受傷役男非台中市籍
台中成功嶺營區昨下午驚傳打靶嚴重意外，陸軍邵姓義務役新兵使用T91步槍射擊訓練時子彈突然擊發，釀邵左臉重創、眼球掉落有失明之虞，目前搶救中。台中市民政局指出，經查該受傷役男非台中市籍，市府將持續關注役男服役安全，並與軍方保持密切聯繫。
陸軍第十軍團指揮部表示，受傷的邵姓義務役男隸屬於機械化步兵二三四旅，昨下午執行一般性步槍射擊訓練時，所使用的T91步槍因不明原因擊發，致左臉受傷，送醫搶救，已完成手術送加護病房。
據了解，專案小組仔細檢查二兵昨天打靶使用的槍枝發現，槍枝外觀和槍管正常，認為意外原因非膛炸，槍枝保險也正常，打靶時現場指揮官依安全作業指揮，每個靶位都有教官緊盯，子彈擊出原因仍需調查。
民政局指出，經向國軍相關單位查證，此案受傷役男並非台中市籍，如台中市籍役男於服役或訓練過程中發生意外事故，民政局及所轄區公所皆會即時啟動關懷機制，並派員前往關慰慰問，市府將持續關注役男服役安全，並與軍方保持密切聯繫，確保市籍役男於服役期間均能獲得妥適照顧。
