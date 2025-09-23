成功嶺靶場意外 沈伯洋：國軍常見裝備長灰塵 缺乏演練保養

國軍台中成功嶺營區昨下午發生打靶意外，陸軍邵姓義務役新兵使用T91步槍射擊訓練時子彈突然擊發，左臉被炸傷。民進黨立院黨團副幹事長沈伯洋表示，國軍常見「裝備買進卻放在倉庫長灰塵」，也不常演練、缺乏保養，導致關鍵時刻易出現意外，呼籲國防部全面檢討裝備採購與維護制度。

陸軍第十軍團指揮部表示，受傷的邵姓義務役男隸屬於機械化步兵二三四旅，昨下午執行一般性步槍射擊訓練時，所使用的T91步槍因不明原因擊發，致左臉受傷，送醫手術搶救中。

民進黨立院黨團今開輿情回應記者會，沈伯洋被問及成功嶺意外，他說國軍長期以來在裝備維護及更新方面問題頻頻出現，軍人福利雖然近年已有提升，但很常出問題，像是抗彈背心、頭盔等防護裝備仍有爭議，這些保護性命的裝備，設備更新必須符合規範，並經常檢驗，否則一旦出問題，官兵處境就會非常危險。

沈伯洋指出，國軍常見「裝備買進卻放在倉庫長灰塵」，也不常演練、缺乏保養，導致在關鍵時刻容易出現意外，呼籲國防部全面檢討裝備採購與維護制度。