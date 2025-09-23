快訊

軍卡也擋不住！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢 現場畫面如電影《明天過後》

花蓮堰塞湖溢流釀泥流 婦人緊抱電桿險遭滅頂…女兒發文急喊救命

聽新聞
0:00 / 0:00

成功嶺靶場意外 沈伯洋：國軍常見裝備長灰塵 缺乏演練保養

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨團副幹事長沈伯洋（左）今上午陪同綠委王義川（右）開記者會，被問及成功嶺意外。記者陳正興／攝影
民進黨團副幹事長沈伯洋（左）今上午陪同綠委王義川（右）開記者會，被問及成功嶺意外。記者陳正興／攝影

國軍台中成功嶺營區昨下午發生打靶意外，陸軍邵姓義務役新兵使用T91步槍射擊訓練時子彈突然擊發，左臉被炸傷。民進黨立院黨團副幹事長沈伯洋表示，國軍常見「裝備買進卻放在倉庫長灰塵」，也不常演練、缺乏保養，導致關鍵時刻易出現意外，呼籲國防部全面檢討裝備採購與維護制度。

陸軍第十軍團指揮部表示，受傷的邵姓義務役男隸屬於機械化步兵二三四旅，昨下午執行一般性步槍射擊訓練時，所使用的T91步槍因不明原因擊發，致左臉受傷，送醫手術搶救中。

民進黨立院黨團今開輿情回應記者會，沈伯洋被問及成功嶺意外，他說國軍長期以來在裝備維護及更新方面問題頻頻出現，軍人福利雖然近年已有提升，但很常出問題，像是抗彈背心、頭盔等防護裝備仍有爭議，這些保護性命的裝備，設備更新必須符合規範，並經常檢驗，否則一旦出問題，官兵處境就會非常危險。

沈伯洋指出，國軍常見「裝備買進卻放在倉庫長灰塵」，也不常演練、缺乏保養，導致在關鍵時刻容易出現意外，呼籲國防部全面檢討裝備採購與維護制度。

成功嶺 槍枝

延伸閱讀

洪仲丘被「禁閉」致死 軍中問題引關注，軍審法改革又是如何？｜2013年洪仲丘事件

影／雙城論壇暫緩 沈伯洋：很大因素一定是中國因素

王義川再爆：跟拍人與黃國昌前助理「同名」 黃國昌「踹共」

雙城論壇延期 沈伯洋：一定是中國因素、非台灣因素

相關新聞

影／成功嶺新兵打靶左臉重創命危 家屬傷心焦急：盼速查真相

陸軍10軍團234機步旅邵姓新兵昨使用T91步槍打靶，左臉遭炸傷嚴重碎裂，尚未脫離險境。10軍團表示，軍方第一時間連繫家...

成功嶺打靶炸臉...中檢立「軍他」字案偵辦 T91步槍送刑事局鑑定

台中成功嶺營區昨下午打靶嚴重意外，陸軍邵姓義務役新兵使用T91步槍射擊訓練時子彈突然擊發，釀邵左臉重創、眼球掉落有失明之...

因裝備長灰塵？成功嶺新兵打靶左臉遭炸 專家：立委說法「過於想當然耳」

民進黨立委沈伯洋今天上午評論陸軍台中成功嶺營區靶場新兵意外事故，指國軍常見「裝備買進卻放在倉庫長灰塵」，導致關鍵時刻易出...

影／非膛炸？成功嶺新兵打靶受重創 軍方：最後1發出意外

陸軍十軍團234機步旅邵姓新兵昨使用T91步槍打靶，左臉遭炸傷嚴重碎裂。軍方今天下午對此事件表達遺憾，至於外界質疑是否為...

成功嶺役男射擊受傷 翁章梁關心嘉義子弟

邵姓義務役男昨天在台中成功嶺營區執行步槍射擊訓練時，不明原因擊發致左臉嚴重碎裂送醫搶救。邵男家住嘉義縣，縣長翁章梁欲慰問...

影／成功嶺新兵打靶左臉重創命危 13：30轉至三軍總醫院治療

陸軍十軍團234機步旅邵姓新兵昨使用T91步槍打靶，左臉遭炸傷嚴重碎裂。十軍團政戰主任鄭傑元少將今天下午在台中烏日林新舉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。