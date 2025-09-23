快訊

軍卡也擋不住！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢 現場畫面如電影《明天過後》

花蓮堰塞湖溢流釀泥流 婦人緊抱電桿險遭滅頂…女兒發文急喊救命

聽新聞
0:00 / 0:00

打靶炸臉眼珠掉...初判非膛炸 成功嶺二兵命危術後送加護病房

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
陸軍十軍團今年演習畫面。圖／軍方提供
陸軍十軍團今年演習畫面。圖／軍方提供

國軍台中成功嶺營區昨下午傳出打靶意外，陸軍邵姓義務役新兵使用T91步槍射擊訓練時子彈突然擊發，該新兵左臉被炸傷，子彈碎片卡在腦部，左眼珠掉落有失明之虞，緊急送醫開刀搶救；專案小組調查發現，此意外非槍枝膛炸，槍械和保險開關都正常，是否誤擊仍待調查。

軍方表示，二兵目前已完成手術，進加護病房觀察，仍在危險期，軍方強調該槍枝因不明原因擊發，事故原因仍待調查。

據了解，專案小組仔細檢查二兵昨天打靶使用的槍枝發現，槍枝外觀和槍管正常，認為意外原因非膛炸，槍枝保險也正常，打靶時現場指揮官依安全作業指揮，每個靶位都有教官緊盯，子彈擊出原因仍需調查。

陸軍第十軍團指揮部表示，受傷的邵姓義務役男隸屬於機械化步兵二三四旅，昨下午執行一般性步槍射擊訓練時，所使用的T91步槍因不明原因擊發，致左臉受傷，送醫手術搶救中。

成功嶺 槍枝

延伸閱讀

成功嶺新兵打靶炸傷左臉 多塊子彈碎片入腦

成功嶺新兵打靶炸傷左臉 多塊子彈碎片入腦

今年5月才入伍…18歲新兵打靶出意外「眼珠掉出」 動員逾60名醫護搶救

今年5月才入伍…18歲新兵打靶出意外「眼珠掉出」 動員逾60名醫護搶救

相關新聞

影／成功嶺新兵打靶左臉重創命危 家屬傷心焦急：盼速查真相

陸軍10軍團234機步旅邵姓新兵昨使用T91步槍打靶，左臉遭炸傷嚴重碎裂，尚未脫離險境。10軍團表示，軍方第一時間連繫家...

成功嶺打靶炸臉...中檢立「軍他」字案偵辦 T91步槍送刑事局鑑定

台中成功嶺營區昨下午打靶嚴重意外，陸軍邵姓義務役新兵使用T91步槍射擊訓練時子彈突然擊發，釀邵左臉重創、眼球掉落有失明之...

因裝備長灰塵？成功嶺新兵打靶左臉遭炸 專家：立委說法「過於想當然耳」

民進黨立委沈伯洋今天上午評論陸軍台中成功嶺營區靶場新兵意外事故，指國軍常見「裝備買進卻放在倉庫長灰塵」，導致關鍵時刻易出...

影／非膛炸？成功嶺新兵打靶受重創 軍方：最後1發出意外

陸軍十軍團234機步旅邵姓新兵昨使用T91步槍打靶，左臉遭炸傷嚴重碎裂。軍方今天下午對此事件表達遺憾，至於外界質疑是否為...

成功嶺役男射擊受傷 翁章梁關心嘉義子弟

邵姓義務役男昨天在台中成功嶺營區執行步槍射擊訓練時，不明原因擊發致左臉嚴重碎裂送醫搶救。邵男家住嘉義縣，縣長翁章梁欲慰問...

影／成功嶺新兵打靶左臉重創命危 13：30轉至三軍總醫院治療

陸軍十軍團234機步旅邵姓新兵昨使用T91步槍打靶，左臉遭炸傷嚴重碎裂。十軍團政戰主任鄭傑元少將今天下午在台中烏日林新舉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。