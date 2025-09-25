曝雙城論壇延辦原因 北市府：中央要大改論壇MOU

雙城論壇傳中央技術性卡關兩個ＭＯＵ，雖陸委會回應「絕無已讀不回」，北市勞動局昨披露審查時序，強調多部會之前皆是已讀不回，為擔心生變，才被迫延辦雙城論壇。

北市勞動局昨表示，八月廿八日發文正本送勞動部、副本陸委會和內政部，至今未獲勞動部回文；陸委會本月十二日要求勞動部與市府進一步釐清合作範圍，十八日再以口頭要求市府修訂內容，最終也無公文可依，十九日北市府與陸委會透過電話聯絡，晚間仍沒有達成足以完成最終版本的共識。

市府表示，陸委會要求修改名稱、內容超過一半，依規定更改名稱須重新申請，還須送上海方確認，才能成為正式簽署版本，時程上確實來不及。此外，市府昨一早即收到勞動部回文建議修改幅度，幅度依然相當大。

對於北市府的說法，陸委會表示，政府依據職權審查北市府提出的職能培訓ＭＯＵ，並提出修正意見。原草案若有與中央法令抵觸之虞者皆會提出。北市府若依勞動部意見修正，就不用再重新申請審查。勞動部澄清，已和陸委會於十九日提供ＭＯＵ修正建議給台北市政府參考，並無「已讀不回」。

國民黨主席朱立倫昨天表示，雙城論壇是剩下唯一的官方交流，連這樣都要卡關，真的看不出來民進黨政府有一點意願希望兩岸要「和」。民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨天說，民進黨政府搞小動作早已不是新聞，「講白了陸委會根本廢物機關」，對於兩岸交流毫無建樹、徒增溝通障礙。

大陸國台辦發言人陳斌華昨表示，「我們一貫積極支持並積極推動兩岸地方交流」，他並批民進黨當局出於謀獨私利，千方百計阻撓破壞兩岸交流合作。陳斌華也提到，上海市與台北市就今年雙城論壇事宜「一直保持著溝通」。大陸願與台灣各政黨、團體、縣市和各界人士，在堅持九二共識，反對台獨共同政治基礎上，推動兩岸交流合作和人員往來。