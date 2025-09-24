聽新聞
雙城論壇MOU遭卡關？勞動部提審查時序澄清：絕無阻擋
原訂明出發的雙城論壇突喊卡延期，「職業技能培訓」MOU遲未通過，北市勞動局拿出審查時序反擊，表示8月28日送中央後直到宣布不在9月舉辦時，皆未獲勞動部回文。勞動部今澄清，已和陸委會於9月19日提供MOU修正建議給台北市政府參考，並無「已讀不回」。
針對台北市政府於雙城論壇擬簽定的MOU，但遭勞動部已讀不回一事，勞動部指出，自接到台北市政府公文之始，就本於權責積極協助與溝通，為的是避免讓兩岸交流產生觸犯相關法規的風險，絕無阻擋。
勞動部表示，經勞動部、陸委會及台北市政府密集討論後，勞動部和陸委會已於9月19日提供MOU修正建議給台北市政府參考，並無「已讀不回」。
勞動部呼籲，請有心人士不要惡意曲解，把中央部會的「協助」扭曲成「卡關」，如此更無益於健康、有序的兩岸交流。
