國台辦批雙城論壇被阻撓 陸委會：惡意批評

台北市政府臨時喊卡雙城論壇，中國大陸國台辦今天批評，「民進黨當局千方百計阻撓破壞兩岸交流合作」；陸委會回應，惡意批評無助兩岸關係正向發展。

台北市政府22日宣布暫緩台北－上海城市論壇（雙城論壇）。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人陳斌華今天在例行記者會上表示，一貫地積極支持、推動兩岸地方交流，包括雙城論壇，「民進黨當局出於謀獨私利，千方百計阻撓破壞兩岸交流合作，不得人心」。

大陸委員會（陸委會）24日晚回應，政府多次重申支持合於規範、對等尊嚴及不預設任何政治前提的兩岸健康有序交流。

陸委會強調，台北市政府申報赴陸參加雙城論壇，政府一直站在積極協處立場，包括人員赴陸及簽署合作備忘錄（MOU）等事宜，絕無延宕、阻撓，「陸方的惡意批評，無助兩岸關係正向發展」。