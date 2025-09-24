國台辦批雙城論壇被阻撓 陸委會：惡意批評

快訊

中央社／ 台北24日電

台北市政府臨時喊卡雙城論壇，中國大陸國台辦今天批評，「民進黨當局千方百計阻撓破壞兩岸交流合作」；陸委會回應，惡意批評無助兩岸關係正向發展。

台北市政府22日宣布暫緩台北－上海城市論壇（雙城論壇）。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人陳斌華今天在例行記者會上表示，一貫地積極支持、推動兩岸地方交流，包括雙城論壇，「民進黨當局出於謀獨私利，千方百計阻撓破壞兩岸交流合作，不得人心」。

大陸委員會（陸委會）24日晚回應，政府多次重申支持合於規範、對等尊嚴及不預設任何政治前提的兩岸健康有序交流。

陸委會強調，台北市政府申報赴陸參加雙城論壇，政府一直站在積極協處立場，包括人員赴陸及簽署合作備忘錄（MOU）等事宜，絕無延宕、阻撓，「陸方的惡意批評，無助兩岸關係正向發展」。

批雙城論壇被技術性卡關 朱立倫：看不出民進黨想兩岸「和」

雙城論壇延辦，引發熱議。國民黨主席朱立倫今天表示，雙城論壇是剩下唯一的官方交流，連這樣都要卡關，真的看不出來民進黨政府有...

再駁阻撓雙城論壇 陸委會：可能是上海跟台北協調出問題

台北市政府日前在雙城論壇召開前夕喊卡，陸委會副主委沈有忠在24日播出的網路節目上重申，陸委會沒有刻意刁難和阻撓，並指活動...

雙城論壇緩辦 陸國台辦指控：民進黨千方百計阻撓破壞

台北上海雙城論壇在即將召開之際喊卡，面臨暫緩辦理、且各說各話的局面。大陸國台辦發言人陳斌華24日表示，民進黨當局出於謀獨...

雙城論壇卡、卡、卡… 賴政府自己搬石頭卡執政路

兩岸最高層級官方交流「台北─上海」雙城論壇因「準備不及」不得不臨時喊卡，預計延至年底舉辦，陸委會對此表示訝異，但卻被認為是透過審查「技術性」卡關。聯合報最新民調顯示，超過六成民眾不滿意賴政府處理兩岸關係的表現，高達8成8的國人希望兩岸維持溝通管道，賴政府對雙城論壇的態度，不但有悖於台灣多數民意，更是自己搬石頭阻礙繼續執政之路。

雙城論壇延至年底 北市認為事緩則圓

台北上海雙城論壇延期，台北市長蔣萬安昨天表示，相關的事務性及技術性審查都還在進行，市府評估認為事緩則圓，所以不在本月舉辦...

被質疑卡雙城論壇...陸委會駁：若真要阻擋 會光明正大宣布

雙城論壇原定本周四（25日）在上海登場，台北市政府22日突然宣布緩辦，有聲音質疑陸委會在審查程序上技術性卡關。陸委會23...

