批雙城論壇被技術性卡關 朱立倫：看不出民進黨想兩岸「和」
雙城論壇延辦，引發熱議。國民黨主席朱立倫今天表示，雙城論壇是剩下唯一的官方交流，連這樣都要卡關，真的看不出來民進黨政府有一點意願希望兩岸要和，還是只是希望兩岸要衝突、鬥爭，在過程中謀取最高政治利益？
朱立倫今在中常會表示，雙城論壇本來預定要簽署的兩項MOU，不管對勞工、就業、治水都有幫助，卻因一直被中央各部會延宕，這樣延宕的結果台北市政府要如何出發？無法取得中央MOU認可，就無法進行雙城論壇，「從8月中至今就技術性卡關，是造成此次雙城論壇無法準時進行的最大遺憾。」
朱立倫說，雙城論壇是剩下唯一的官方交流，連這樣都要卡關，真的看不出來民進黨有一點意願希望兩岸要和，還是只是希望兩岸要衝突、鬥爭，在過程中謀取最高政治利益？但受害犧牲的是全台民眾，令人感到遺憾。
此外，朱立倫今在中常會也致送國民黨立院黨團書記長羅智強指定中常委證書，並勉勵他在立法院推動福國利民法案，盡量達成各項朝野協商，做好黨政協調工作。
