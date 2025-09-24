再駁阻撓雙城論壇 陸委會：可能是上海跟台北協調出問題

快訊

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
台北市政府日前在雙城論壇召開前夕喊卡，陸委會副主委沈有忠在24日播出的網路節目上重申，陸委會沒有刻意刁難和阻撓，並指活動有些部分在陸委會沒有介入的情況底下，可能是上海方跟台北方沒有達成共識，或者是協調出了問題。

沈有忠22日上午接受yahoo!tv「齊有此理」主持人王時齊專訪，節目於24日中午播出。

針對雙城論壇延期舉辦，沈有忠重申，陸委會一貫的立場就是給予地方政府盡力的協助，沒有刻意刁難跟延後。他提到，這次雙城簽的備忘錄涉及部會比較多，北市府在壓線的時間交件，陸委會在最短的時間內讓各個部會完成審查，並提醒不要觸法的事項，原本預計在22日一早全團發證。

沈有忠說，整個溝通過程中，很遺憾的是「台北市政府跟上海的距離比較近，反而跟陸委會的距離比較遠，但是我們是給協助的單位。」

沈有忠表示，台北市副市長林奕華在22日的記者會上說了很多，「那裡面也有一些細節值得推敲」，比如她提到雙城論壇的舉辦，不是只有台北市政府跟陸委會或者相關部會，也有上海市政府。他接著稱，「所以有些部分來說，是在陸委會沒有介入的情況底下，也有可能是在上海跟台北沒有達到一個共識，或者是協調出了一些問題。」

針對兩岸交流，沈有忠在節目上提到，目前掌握有將近200位左右國人赴陸遭不當盤查或拘禁。他表示，大陸公布「懲獨22條」之後，「過去交流沒有事，不表示現在過去就沒有事」。他並揭露有1對夫婦是一貫道道親，只是去觀光就被拘捕，現在太太已返回台灣，但先生仍被留置。

沈有忠表示，一貫道道親赴陸被拘禁、被盤查、被刁難的情況，「幾乎是曲線上升」，千萬不要覺得到中國大陸去講四書五經是一件安全的事情。

