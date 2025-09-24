雙城論壇延後舉辦 國台辦：兩市仍保持溝通

雙城論壇確定延期辦理。中國大陸國台辦今天稱，上海市與台北市就今年雙城論壇事宜仍保持溝通，願台灣各政黨、縣市在堅持「九二共識」、反對台獨基礎上，推動兩岸交流合作。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）今天舉行例行記者會，有多家台灣媒體就雙城論壇不在9月辦理的背後原因進行提問。

國台辦發言人陳斌華表示，一貫支持並積極做兩岸地方交流，包括城市交流。上海市與台北市就今年上海－台北城市論壇事宜依然保持溝通，願與台灣各政黨、團體、縣市和各界人士在堅持「九二共識」、反對台獨共同政治基礎上，推動兩岸交流合作和人員往來，造福兩岸民眾。

陳斌華說，「兩岸同胞都是中國人，一家人本來就應該多走動、多交流，越走越親，越走越近」。

陳斌華表示，「民進黨當局出於某種私利，千方百計阻撓兩岸正常交流合作，不得人心」。

今年台北－上海城市論壇（雙城論壇）輪到上海方舉辦，媒體先前報導台北市長蔣萬安將於25日率團出訪上海3天。但台北市政府22日表示，需要更周延準備，經完整考量，雙方決定不在9月辦理。後續確定的活動日期及相關資訊，將待各項條件具備、水到渠成，再行公告。

陸委會副主委兼發言人梁文傑22日回應，很意外北市府突然暫時停止舉辦，並指移民署本來22日要發證，讓全團都可以出發。