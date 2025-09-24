雙城論壇緩辦 陸國台辦指控：民進黨千方百計阻撓破壞

台北上海雙城論壇在即將召開之際喊卡，面臨暫緩辦理、且各說各話的局面。大陸國台辦發言人陳斌華24日表示，民進黨當局出於謀獨私利，千方百計阻撓破壞兩岸交流合作，不得人心。

陳斌華24日主持國台辦例行記者會，就雙城論壇緩辦，陸方有何看法時，做出上述表示。

對於記者的關切，陳斌華說，「兩岸同胞都是中國人」，一家人本來就應該多走動、多交流，愈走愈親。「我們一貫積極支持並積極推動兩岸地方交流，包括您提到的交流合作（指記者有關雙城論壇的提問）。」

陳斌華表示，民進黨當局出於謀獨私利，千方百計阻撓破壞兩岸交流合作，不得人心。

至於記者追問「卡關」原因為何，陸方認為今年內有沒有可能仍順利舉辦雙城論壇？陳斌華重申，大陸一貫支持並積極推動兩岸城市交流合作，上海市與台北市就今年的上海台北城市論壇事宜一直保持著溝通。

陳斌華說，大陸願與台灣各政黨、團體、縣市和各界人士，在堅持九二共識，反對台獨共同政治基礎上，推動兩岸交流合作和人員往來。

另對於雙城論壇緩辦，外界也關注是否影響去年台北市立動物園與上海方簽訂MOU的「小貓熊交流」，陳斌華繼續重申上述說法，表示他已明確表示，大陸一貫支持並積極配合兩岸交流合作。