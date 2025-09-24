雙城論壇延至年底 北市認為事緩則圓

台北上海雙城論壇延期，台北市長蔣萬安昨天表示，相關的事務性及技術性審查都還在進行，市府評估認為事緩則圓，所以不在本月舉辦。

另外，市府與上海方去年簽訂ＭＯＵ後，北市動物園規畫以黑腳企鵝交換上海動物園的小貓熊，雙方皆已挑選好個體，但黑腳企鵝屬於歐洲動物園和水族館協會所管理物種，若要調配物種須經協會專家、分類群取得共識，加上上海動物園並非該協會會員，也難以定案，其中部分文件涉中央及地方權責，可能也會因此延後。

至於有人質疑陸委會在審查程序上技術性卡關，陸委會昨發布新聞稿稱，陸委會行政效率明快，多次主動聯繫市府、積極協處，絕無延宕、阻撓。陸委會副主委梁文傑還說，如果政府真要阻止雙城論壇舉辦，一定會光明正大宣布，不需要用技術性手段。

另有媒體稱「熟稔中共統戰官員」分析，可能中國大陸全國政協主席王滬寧想見蔣萬安，但蔣不願意，才被迫暫緩。蔣萬安昨表示，放話的人太會編故事。