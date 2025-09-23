雙城論壇延期 翁曉玲：陸委會不早發許可擺明阻撓

「2025 年台北-上海雙城論壇」原訂25日在上海登場，但台北市政府昨突宣布延期，陸委會則說意外，指原預定昨天發給台北市長蔣萬安等訪團成員一行赴陸許可。國民黨立委翁曉玲今天說，陸委會不速審此次論壇預定簽署的合作備忘錄（MOU），也不提早發給台北市政府團隊赴陸許可，擺明阻撓雙城論壇。

翁曉玲表示，自賴清德政府執政以來，陸委會阻礙兩岸交流、破壞兩岸和平共處的惡行惡狀是變本加厲、罄竹難書，陸委會原本定位不過只是辦理兩岸人民往來事務、配合各部會和地方政府與大陸交流的執行機關，而且主要監理對象是大陸人民和團體來台事務，不應擴權限制各級地方政府，與台灣人民赴陸交流事宜，更不該濫權對付來台取得身分且定居的陸配和台灣之子。

翁曉玲認為，陸委會從去年給來台北參訪的上海市政府團隊穿小鞋，這次論壇開議在即，仍然拖拖拉拉技術性卡關，不速審雙城的合作備忘錄，也不提早發給台北市政府團隊赴陸許可，擺明阻撓雙城論壇進行，陸委會還假慈悲地說，原已準備今日發給許可證。

翁批評，訪團原訂25日出發，才準備發赴陸許可，陸委會豈不是在耍北市府團隊嗎？此外，對上海主辦單位也是極不尊重，試想若換成我方主辦，來訪賓客的行程到開會前都是未定數或臨時反悔，我方能接受這種事情嗎？陸委會不過是想藉此，展現官威和高高在上的權力，這種以修理自己人為樂，對大陸卻束手無策的作法，令人不齒，她將嚴審陸委會預算。