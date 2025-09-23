快訊

隋棠積欠11萬管理費遭追討！律師揭「頂樓漏水該誰修」：2情況例外

樺加沙漸遠離！14縣市發豪雨特報 氣象署：屏東、台東及花蓮下到晚上

星巴克「買一送一」又來了！只有1天、這樣點才能享用優惠

聽新聞
0:00 / 0:00

兩岸交流曙光！雙城論壇不會喊卡 最可能舉辦在這時段

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
雙城論壇因中央審核MOU遲未通過宣布延期，接下來舉辦時間日期未定。(圖為前年市長蔣萬安赴上海出席雙城論壇)圖／台北市政府提供
雙城論壇因中央審核MOU遲未通過宣布延期，接下來舉辦時間日期未定。(圖為前年市長蔣萬安赴上海出席雙城論壇)圖／台北市政府提供

原訂本月登場的雙城論壇喊卡，各方關注今年能否續辦，據了解，市府內部評估，12月中至月底仍是最好舉辦時機，應會選在議會總質詢結束後出訪。

由於去年在台北市舉辦的雙城論壇，也在會期期間，仍是順利成行，雖然10月展開的是預算會期，但有前例可循，應沒問題，至於這次卡關的相關MOU審查，屆時審查已過約3個月，準備時間應算充分。

北市議會本周四將開新會期的議程會議，依照過去開議期程，新會期總質詢時間應該會落在11月底、12月初，據了解，議會勞軍時間已經訂於12月8至10日，雙城論壇年底舉辦最佳時機，會是在總質詢結束後的12月中至年底。

「接下來雙城論壇舉辦時機，總質詢之後是沒得選擇的選擇。」資深北市議員汪志冰表示，其實雙城論壇舉辦，不管在哪一個時間點，只要不要斷掉雙城溝通管道才是重點，甚至中央部意技術性刁難，即便北市府做了最充分準備，年底辦還是可能被卡。

雙城論壇

延伸閱讀

遺憾雙城論壇延辦 郝龍斌：台灣要有信心可對陸反統戰

不見王滬寧雙城論壇才緩辦？蔣萬安批放話：太會編故事

雙城論壇延期 沈伯洋：一定是中國因素、非台灣因素

台北、上海雙城論壇延期 改在年底舉行 陸委會：相當意外

相關新聞

兩岸交流曙光！雙城論壇不會喊卡 最可能舉辦在這時段

原訂本月登場的雙城論壇喊卡，各方關注今年能否續辦，據了解，市府內部評估，12月中至月底仍是最好舉辦時機，應會選在議會總質...

影／遺憾雙城論壇延辦 郝龍斌：當年陸客一天為北市帶來3億產值

國民黨主席候選人郝龍斌上午接受中廣「千秋萬事」專訪。郝龍斌在會後針對台北上海雙城論壇延辦一事，抨擊民進黨政府藉故卡關，給...

遺憾雙城論壇延辦 郝龍斌：台灣要有信心可對陸反統戰

雙城論壇臨時喊卡，延至年底舉辦。台北市前市長、國民黨主席候選人郝龍斌說，看到民進黨政府技術性卡關、給台北市政府穿小鞋，非...

不見王滬寧雙城論壇才緩辦？蔣萬安批放話：太會編故事

台北上海雙城論壇延期，自由時報今天報導，有熟稔中共統戰官員分析，有可能中國全國政協主席王滬寧想見北市長蔣萬安，但蔣不願意...

雙城論壇延期 沈伯洋：一定是中國因素、非台灣因素

台北市政府昨宣布原訂9月下旬舉辦的台北上海雙城論壇延期辦理，陸委會副主委兼發言人梁文傑回應，很意外，移民署本來要發證，讓...

台北、上海雙城論壇延期 改在年底舉行 陸委會：相當意外

台北市長蔣萬安原定本周四（25日）率團赴上海參加雙城論壇，先遣團今（23日）出發，出發前夕市府臨時喊卡，延至年底舉辦。副...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。