聽新聞
0:00 / 0:00
兩岸交流曙光！雙城論壇不會喊卡 最可能舉辦在這時段
原訂本月登場的雙城論壇喊卡，各方關注今年能否續辦，據了解，市府內部評估，12月中至月底仍是最好舉辦時機，應會選在議會總質詢結束後出訪。
由於去年在台北市舉辦的雙城論壇，也在會期期間，仍是順利成行，雖然10月展開的是預算會期，但有前例可循，應沒問題，至於這次卡關的相關MOU審查，屆時審查已過約3個月，準備時間應算充分。
北市議會本周四將開新會期的議程會議，依照過去開議期程，新會期總質詢時間應該會落在11月底、12月初，據了解，議會勞軍時間已經訂於12月8至10日，雙城論壇年底舉辦最佳時機，會是在總質詢結束後的12月中至年底。
「接下來雙城論壇舉辦時機，總質詢之後是沒得選擇的選擇。」資深北市議員汪志冰表示，其實雙城論壇舉辦，不管在哪一個時間點，只要不要斷掉雙城溝通管道才是重點，甚至中央部意技術性刁難，即便北市府做了最充分準備，年底辦還是可能被卡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言