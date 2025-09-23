兩岸交流曙光！雙城論壇不會喊卡 最可能舉辦在這時段

原訂本月登場的雙城論壇喊卡，各方關注今年能否續辦，據了解，市府內部評估，12月中至月底仍是最好舉辦時機，應會選在議會總質詢結束後出訪。

由於去年在台北市舉辦的雙城論壇，也在會期期間，仍是順利成行，雖然10月展開的是預算會期，但有前例可循，應沒問題，至於這次卡關的相關MOU審查，屆時審查已過約3個月，準備時間應算充分。

北市議會本周四將開新會期的議程會議，依照過去開議期程，新會期總質詢時間應該會落在11月底、12月初，據了解，議會勞軍時間已經訂於12月8至10日，雙城論壇年底舉辦最佳時機，會是在總質詢結束後的12月中至年底。

「接下來雙城論壇舉辦時機，總質詢之後是沒得選擇的選擇。」資深北市議員汪志冰表示，其實雙城論壇舉辦，不管在哪一個時間點，只要不要斷掉雙城溝通管道才是重點，甚至中央部意技術性刁難，即便北市府做了最充分準備，年底辦還是可能被卡。