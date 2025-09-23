影／遺憾雙城論壇延辦 郝龍斌：當年陸客一天為北市帶來3億產值

國民黨主席候選人郝龍斌上午接受中廣「千秋萬事」專訪。郝龍斌在會後針對台北上海雙城論壇延辦一事，抨擊民進黨政府藉故卡關，給台北市政府穿小鞋，他並以自己當年擔任台北市長時兩岸交流最熱烈的情況舉例，當時陸客在台北一天就有兩萬到3萬人，一天就能為台北市創造約3億產值的經濟效益。

台北上海雙城論壇宣布延辦，郝龍斌表示，雖然他聽到台北市政府說辦得早不如辦得好，蔣萬安市長也提到現在的兩岸關係嚴峻，越是嚴峻越要加強溝通與交流，讓彼此之間沒有誤會，增進了解，郝龍斌認為蔣市長這番說法，是對兩岸重啟對話，維持善意的一個很重要方式。

郝龍斌批評民進黨政府技術性的卡關，給台北市政府穿小鞋，他感到非常的遺憾。郝龍斌說，我們自己要有信心，台灣的自由民主絕對可以對大陸做反統戰，不要只想到我們會被人家統戰。此外，台北市政府要與上海市簽MOU的兩個主要議題，一個是兩岸治理，一個是兩岸技職交流，他要反問民進黨政府，這兩項議題有什麼國安問題？