快訊

隋棠積欠11萬管理費遭追討！律師揭「頂樓漏水該誰修」：2情況例外

樺加沙漸遠離！14縣市發豪雨特報 氣象署：屏東、台東及花蓮下到晚上

星巴克「買一送一」又來了！只有1天、這樣點才能享用優惠

聽新聞
0:00 / 0:00

遺憾雙城論壇延辦 郝龍斌：台灣要有信心可對陸反統戰

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
目前已是中共中央政治局常委的韓正（左），2010年擔任上海市長時率團到台北市參加雙城論壇與台北市長郝龍斌同台。圖／聯合報系資料照片
目前已是中共中央政治局常委的韓正（左），2010年擔任上海市長時率團到台北市參加雙城論壇與台北市長郝龍斌同台。圖／聯合報系資料照片

雙城論壇臨時喊卡，延至年底舉辦。台北市前市長、國民黨主席候選人郝龍斌說，看到民進黨政府技術性卡關、給台北市政府穿小鞋，非常遺憾也憂心。雙城論壇不僅是兩岸溝通的官方管道，甚至是共創雙贏很好的經驗；要有信心台灣的自由民主絕對可以對大陸反統戰。

郝龍斌今舉行記者會指出，兩岸關係愈嚴峻愈要加強溝通交流，減少誤會，增進了解，得這是對兩岸重啟對話，維持善意很重要的方式。雙城論壇最早是在他手裡開辦的，雖然延辦，他還是希望一定要持續辦下去。

郝龍斌指出，2010年上海市長韓正接受北市府邀請到台北，這是在兩岸官方完全中斷時，第一次的官式訪問，市府當然非常重視，也希望透過韓正到訪，重啟兩岸良性互動的機會。當時韓正看了很多市政建設，包括垃圾減量、資源回收、焚化爐，兩人一起坐捷運、逛夜市，也跟青年學生座談。

郝龍斌說，與韓正私下相處時，對方透露，在台灣民主制度下，一個民選首長必須要多方照顧各方民眾的心聲，甚至很多事情都要親力親為，「上海人口比台北多，可是他發覺台北市長真不是很好幹的工作。」透過讓大陸官員到台灣來了解台灣的自由民主繁榮，以及民眾的友善和熱情，這是很好的事情，也對大陸做了一次很好的城市行銷。

郝提到，不是只有台北單方面幫助上海，2010年台北國際花卉博覽會辦得非常成功，甚至國際花卉總會說，這是有史以來辦得最成功的一次花博，這不僅展現市府的執行力，更重要是上海市政府給了很多協助。

郝龍斌說，他始終覺得雙城論壇不僅是雙方溝通的管道，甚至是共創雙贏很好的經驗，台灣要有信心，台灣的自由民主絕對可以對大陸做反統戰，不要擔心要有仇中、反中的心態，尤其這一次簽署MOU兩個主要議題，一是兩岸治理，一是兩岸技職教育交流，這有什麼國安問題？如果到這個時候還要字句斟酌，不給北市官員過去，這絕對不是好事情。

郝龍斌說，他要鄭重呼籲，千萬不要把唯一跟大陸溝通的官方管道破壞掉，民進黨政府一再強調兩岸要溝通交流，如果能積極讓雙層論壇進行，也是展現民進黨有意要溝通誠意很重要的機會，我們要有信心，雙城論壇能進行只有好處沒有壞處。

雙城論壇 郝龍斌

延伸閱讀

讚郝龍斌厚道、有使命感 盛治仁：這才是黨主席重要的戰力

國民黨主席選舉10/18投票 基層樁腳：台中黨員自主性成關鍵

郝龍斌：選舉提名「現任優先、民調決定」不容許郭台銘事件重演

影／胡志強力挺郝龍斌 呼籲當選後要藍白合

相關新聞

兩岸交流曙光！雙城論壇不會喊卡 最可能舉辦在這時段

原訂本月登場的雙城論壇喊卡，各方關注今年能否續辦，據了解，市府內部評估，12月中至月底仍是最好舉辦時機，應會選在議會總質...

影／遺憾雙城論壇延辦 郝龍斌：當年陸客一天為北市帶來3億產值

國民黨主席候選人郝龍斌上午接受中廣「千秋萬事」專訪。郝龍斌在會後針對台北上海雙城論壇延辦一事，抨擊民進黨政府藉故卡關，給...

遺憾雙城論壇延辦 郝龍斌：台灣要有信心可對陸反統戰

雙城論壇臨時喊卡，延至年底舉辦。台北市前市長、國民黨主席候選人郝龍斌說，看到民進黨政府技術性卡關、給台北市政府穿小鞋，非...

不見王滬寧雙城論壇才緩辦？蔣萬安批放話：太會編故事

台北上海雙城論壇延期，自由時報今天報導，有熟稔中共統戰官員分析，有可能中國全國政協主席王滬寧想見北市長蔣萬安，但蔣不願意...

雙城論壇延期 沈伯洋：一定是中國因素、非台灣因素

台北市政府昨宣布原訂9月下旬舉辦的台北上海雙城論壇延期辦理，陸委會副主委兼發言人梁文傑回應，很意外，移民署本來要發證，讓...

台北、上海雙城論壇延期 改在年底舉行 陸委會：相當意外

台北市長蔣萬安原定本周四（25日）率團赴上海參加雙城論壇，先遣團今（23日）出發，出發前夕市府臨時喊卡，延至年底舉辦。副...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。