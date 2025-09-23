雙城論壇延期 沈伯洋：一定是中國因素、非台灣因素

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立院黨團副幹事長沈伯洋表示，雙城論壇被暫停是中國因素，而非台灣因素。圖／聯合報系資料照
台北市政府昨宣布原訂9月下旬舉辦的台北上海雙城論壇延期辦理，陸委會副主委兼發言人梁文傑回應，很意外，移民署本來要發證，讓全團都可以出發。民進黨立院黨團副幹事長沈伯洋今天表示，既然中央都要核准，北市府卻用這樣方式先暫緩，很大因素一定是中國的因素。

台北市政府昨表示，雙城論壇原本規畫9月舉行，評估相關事務性與技術性審查及協調進度後，認為仍需更周延的準備，經完整考量，雙方決定不在9月辦理。梁文傑昨說，北市府該補件的都差不多，上午移民署本來要發證，但北市府決定暫時撤回申請，要等以後再提出申請，「有點意外，也有點遺憾。」

沈伯洋今上午出席黨團時事記者會時被問及雙城論壇取消一事，他說，雙城論壇被暫停是中國因素，而非台灣因素，陸委會也講得很清楚，本來就要核准發出，但北市片面通知有困難無法如期舉辦。

沈伯洋表示，既然中央都要核准，北市府卻用這樣方式是先暫緩，有很大因素一定是中國因素。

雙城論壇 梁文傑 沈伯洋

