新聞眼／春秋航空事件…官方對立 民間敵意螺旋上升

近年兩岸除官方就主權、經貿等領域鬥法，令人憂心的還包括民間敵意螺旋上升，諸如小粉紅出征、青鳥獵巫都是典型負面現象。從此次春秋航空一度拒絕台灣護照購買境外航線機票爭議，亦可見倘若官方持續對立，民間、業者也加碼緊縮，最終犧牲的還是民眾權益。

儘管兩岸當局矛盾日深，民間交流仍有必要，這不僅是理想，也是現實。數據顯示，去年台灣赴大陸逾二七七萬人次，兩岸貿易額逾一千七百億美元，超過千家上市櫃公司在陸投資，估計有數十萬甚至近百萬台灣人在大陸發展和生活。

然而，近年在兩岸對立衝突下，「禍及民間」的風險正在上升，例如早年餐飲業、藝人被迫表態「中國台灣」，不少都受大陸民間情緒所挑起。這些業者和藝人無疑成為兩岸僵局下的夾心餅。

新冠疫情進一步阻隔兩岸後，前述情況只多不少，例如中共九三閱兵後，就有大陸網友點名，哪些台灣藝人還未表態。近年大陸民間對台灣人、台資企業的觀感，也出現從憧憬到好奇、再到質疑的「三階段」，在諸多交流場合，不少台灣人都曾反映，他們首先會被對方詢問「承不承認自己是中國人」，或者「支不支持中國統一」等問題。

見微知著，雖此次春秋航空購票政策一日內髮夾彎，但相較一開始在總公司客服信、電話客服中，以堅持「一中原則」之明確要求，態度強硬，實難以合理化最後僅以「系統問題」帶過的前後矛盾。

此事件帶給我們的警惕是，在兩岸關係越趨緊張下，大陸民間「寧左勿右」氛圍逐漸濃厚，台灣年輕族群「反中抗中」情緒也被堆高，原作為兩岸關係緩衝的民間交流作用遭到削弱，恐非雙方所樂見，值得北京和台北當局深思。