「堅持一中」…春秋航空一度拒我護照 髮夾彎澄清指「系統錯誤」

在兩岸關係緊張、觀光往來遲未恢復之際，大陸春秋航空昨日上午傳出基於「一中原則」，自今年九月十二日起已不再將台灣護照視為購票的有效證件，消息引起關注，昨下午春秋航空改口稱系統已恢復，台灣人仍可用台灣護照作為證件購買境外航班機票。

春秋航空拒絕台灣護照爭議，昨日在「台商太太新天地」等在陸台灣人社群引起討論，原因是近日有在陸台灣人購買春秋航空從大陸前往日本等地的境外航班機票，卻被通知退票，原因是「證件不符」。

春秋航空昨日上午在回信給購票者的客服信中稱，這是基於堅持「一個中國原則」，為嚴格遵守大陸國家主權和法律規範而實施。本報於昨日午間致電春秋航空客服，得到的回覆也稱：「『中國台灣護照』將不再成為該航司購票的有效證件，台灣民眾若要購票，需使用『中華人民共和國簽發或認可的護照』」。

不過，春秋航空台灣首席代表丁彥俊昨下午表示，是系統再升級過程中部分航線出現證件錯誤的選項，已恢復為原本的購票方式。「台灣旅客從中國搭機去日本，還是按原有的標準，在中國使用台胞證離開，出境到第三國後用護照入關」。

台灣民眾搭乘兩岸航班或大陸境內航線航班時，陸方均採認台胞證，這次爭議涉及使用台灣護照向大陸航司購買國際航班機票，有民航人士表示，國際線雖以入境國對旅客的護照查驗為準，但航司一般也需驗證，大陸航司可能是為避免對台灣護照進行驗證，才會一度出現新規，判斷應非出自大陸民航局的決定。

春秋航空是以上海為基地的大陸廉價航空，國際航線有上海往新加坡、日本、南韓、越南、泰國、柬埔寨；還有從上海浦東飛往台灣桃園機場航班及大陸境內線。

國內旅行業者指出，除在陸台灣人有購買大陸航司機票赴海外的需求，因近年陸籍航空提供多個中轉歐洲航線的選項，包括經北京或上海前往莫斯科、倫敦、巴黎、法蘭克福等地，加上經大陸飛往歐洲可直線飛越西伯利亞上空，有省時和價格等優勢，成為部分台灣人的選擇。