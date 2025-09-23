雙城論壇卡關…民進黨：北市規畫倉促甩鍋中央

雙城論壇確定延期，有國民黨北市議員質疑中央刻意刁難，限制兩岸交流。民進黨發言人吳崢昨天表示，支持陸委會做適當的了解與把關；民進黨北市議員林亮君指出，台北市政府此次規畫太倉促、壓線作業，卻稱「辦得早不如辦得好」，和國民黨自家議員玩兩面手法。

吳崢表示，交流是好事，就立場不同部分進行對話、了解，如果是一邊堅持立場，另外一邊被迫改變、順從別人的立場，這不叫交流，而是被吸收、被統戰。

他也質疑，台北市長蔣萬安在兩岸立場、堅持國家主權被影響，民進黨支持陸委會做適當了解與把關。

「雙城論壇中央沒有卡，是北市自己要延。」民進黨立委吳思瑤說，中央已要核准發證讓全團赴上海，北市卻自行撤回，既然台北市府這麼重視雙城論壇，就要及早規畫依序申請，兩岸簽署ＭＯＵ依規須跨部會審查，北市「壓線」送件，形同壓縮中央合理審查時程，自己拖延還怪別人？

雙城論壇延後舉辦，民進黨北市議員洪健益說，上海方態度冷淡，市府「熱臉貼冷屁股」還甩鍋中央不道德；議員簡舒培批評蔣萬安，向對岸「搖尾乞食」沒成功，反把責任推中央阻擾。

議員顏若芳則表示，雙城論壇的交流意義不大，非有必要去不可？

顏若芳提到，依照往例，市府簽署ＭＯＵ內容，以往會在出發前送市議會審查，目前議員都不清楚此次簽署內容為何，可能就是因與陸方、中央還在討論相關內容，且近年上海方參與人員態度很冷，蔣萬安應重新思考，這樣不對等、交流意義不大的雙城論壇，是否非有必要再辦下去？