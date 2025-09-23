聽新聞
雙城論壇卡關…郝龍斌：勿毀官方唯一溝通管道

聯合報／ 記者鄭媁李成蔭林麗玉／台北報導

台北上海城市論壇延期，引發議論。國民黨主席候選人郝龍斌昨表示，不清楚延期的原因，但「辦得早，不如辦得好」，且在舉辦過程中，對台北實質的幫助最重要。國民黨立委賴士葆批評，賴政府嘴巴上喊不排斥交流，其實處處給北市府穿小鞋。

郝龍斌昨在台中市前市長胡志強陪同下拜會公教軍警消聯合總會。

他在受訪時說，雙城論壇當初是他任內發起並促成的，從他再到前市長柯文哲、現任市長蔣萬安，到目前為止沒有一年中斷過，希望陸委會和民進黨政府，不要破壞目前唯一的官方溝通管道。

郝龍斌說，這也是民進黨政府對兩岸關係表達最基本善意很重要的方式。

他表示，松山與虹橋兩機場能直航，以及上海參考一九九九專線的「一二三四五，有事找政府」、垃圾不落地及資源回收等，都是雙城論壇很重要的成果，兩城市共同合作，不僅經過溝通交流，更重要是減少誤解增加了解，讓兩岸之間能和平穩定發展。

郝龍斌說，他很同意蔣萬安所說，環境愈險峻，雙城之間更要溝通交流，避免誤會；絕大多數民眾主張兩岸維持現狀，所以作為黨主席帶領國民黨，最重要的就是多做對維持現狀有幫助的事，沒有幫助的事情少做，他始終相信，台灣海峽的和平穩定是台灣生存發展最關鍵的因素。

賴士葆批評，是陸委會先開砲，要求台北市府不能僭越中央，包括連觀光部分，觀光署都要管，更何況其他涉及簽署ＭＯＵ的部分。

他表示，大罷免期間，只要跟中國大陸接觸的、不台獨的，統統是中共同路人，各部會都清楚知道「老闆」賴清德要什麼，因此就想辦法「卡」，讓雙城論壇辦不下去，這是很清楚看得到的。

今年雙城論壇延期，議員曾獻瑩憂今年雙城恐辦不成，因議會預算會期將開始，今年恐怕已找不出時間來辦。

