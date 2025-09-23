雙城論壇若中斷…陸學者擔心兩岸前景 我學者憂愈不交流愈對立

台北上海雙城論壇延期舉行，上海涉台學者表示非常驚訝，因為上海和台北都有非常強的意願繼續推動雙城論壇。他強調，若雙城論壇中斷，未來兩岸城市交流及兩岸關係前景都將更加讓人擔憂。北京聯合大學台灣研究院院長李振廣說，相信陸方已做好充分準備，只要台北市政府能來，因此責任不在陸方，而在台灣當局，這也說明兩岸關係的確愈來愈艱困。

政治大學國際關係研究中心副研究員曾偉峯分析，此次延期短期影響較明顯，對兩岸關係長期結構不會造成改變。今年底能否如期舉行，將成為觀察兩岸關係走向的重要指標。

民主文教基金會董事長桂宏誠認為，賴總統把大陸定位為境外敵對勢力及互不隸屬的「外國」，讓兩岸關係幾乎已快終結和平的可能性，但兩岸愈不交流，對立的危機就愈高。

上海不具名涉台學者指，就他所知，上海和台北好不容易在非常短的時間，一起努力把這個案子給定下來，北市也有派人到上海溝通，最終敲定九月廿五至廿七日舉辦，非常不容易。該名學者表示，今年論壇本身籌備確實啟動得比較晚，幾乎是過了暑假才開始明顯推動，時間上就顯得比較倉促。但他認為，陸委會在審核過程中可能會有很多要求，提出很多限制，導致上海與台北本來已有安排的或已談好的，都受到影響，「這是最關鍵的一個因素」。

今年能否舉行 成觀察指標

李振廣也稱，當前兩岸關係已十分困難，如今行之有年的、作為兩岸標誌性交流項目的雙城論壇也面臨延期，造成心理上的衝擊，也說明北市為成功舉辦雙城論壇，可能面臨很大的阻力。他強調，就雙城論壇，相信大陸、上海方面已做好充足準備，只要北市府能來，陸方也希望將這個平台繼續舉辦下去。

曾偉峯指出，雙城論壇不同於其他兩岸交流大型活動如海峽論壇，能帶來實質交流和成果，尤其是與北市府直接對接的層級，交流本身是難得的溝通機會，而上海在其中的角色尤為關鍵。論壇今年底是否能如期舉行，將成為觀察兩岸關係走向的重要指標。如果今年辦不成，將反映出當前兩岸關係的情勢；若是明年才辦，加上地方選舉因素，可能帶來不同的政治意涵。

政大經濟系兼任教授林祖嘉說，雙城論壇在兩岸交流中具高層級代表性，尤其是上海市長或市委書記參與，是兩岸官方難得的溝通平台。「見面三分情」，見面才能理解彼此想法，這種交流有助於降低誤判與敵意螺旋，對兩岸長期關係發展有正面影響。林祖嘉並引用本報兩岸關係民調指出，約八成國人希望兩岸持續交流，若連城市交流都被禁止，將加劇緊張、減少互信。