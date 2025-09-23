賴政府嚴審！雙城論壇MOU送件1個月 中央已讀不回

台北上海雙城論壇原訂周四登場卻喊卡延期。據了解，北市府依往年慣例，兩周前送出訪行程審查，截至出發前三天，陸委會不僅不回有無意見、也不批核；一個月前就送件的合作備忘錄（ＭＯＵ）也被部會「已讀不回」，為避免行程太多不確定變數及風險，只能緩辦。

知情人士透露，今年雙城論壇審查，中央名義稱積極協助，審查過程確實感受「不是很順利」。以每年都會簽署的ＭＯＵ為例，過去有多個部會要審，但會有一個統籌單位，今年審查有部會似乎刻意「已讀不回」，還有部會要求調整，市府就得再與上海方討論。

國安人士透露，經早前與北市府頻繁溝通後，原以為雙方已於上周五達成共識，內政部移民署計畫於昨日上午核可並整團發證，因此當北市府宣布論壇緩辦，相關單位也十分詫異。

市府人士：被要求修改卻無公文

而上海向來高度重視雙城論壇，因雙城論壇原訂本周登場，上海市政府相關部門目前都在緊鑼密鼓準備中，對於昨日上午傳出緩辦的消息，一些負責相關籌備工作的官員同樣感到意外，似乎都顯示今年雙城論壇緩辦的決定來得十分突然。

陸委會副主委梁文傑昨稱ＭＯＵ有共識，市府人士表示，市府是在上周五溝通時，因被改很多次，勞動部當日下午又有意見，才跟陸委會溝通以當天中午意見為準，但並沒任何公文，也還需與上海溝通，根本與審查完成還有一段距離。

本屆雙城論壇，北市府計畫與上海新簽署的兩份ＭＯＵ，分別涉及河岸治理及職業技能培訓。國安人士透露，兩份ＭＯＵ都涉及中央部會和相關法令。汙水處理涉及經濟部水利署，技職教育更牽涉到兩岸人力仲介問題。

國安人士：ＭＯＵ太模糊且違規

國安人士表示，北市府先前送審關於台北市與上海市技職教育交流的ＭＯＵ，其內容過於模糊，政府相關部會看不出，台北市政府究竟是要將我們的學生送到上海接受職訓，或是要讓上海的學生來台接受職訓。但不管哪一種，都違反現行相關法令規定。

根據兩岸人民關係條例及相關法規，任何單位或個人，都不能從事「台灣人民赴大陸就業」的人力仲介業務，台灣迄今也尚未開放大陸人士來台工作。北市府計畫與上海簽署的職業教育ＭＯＵ，遭相關部會認定，將涉及兩岸人力仲介或大陸人士來台工作。

一名市府人士指出，今年將簽署的技職培訓ＭＯＵ，根本無涉人力仲介等法令，只是要推動技職培訓經驗交流，也都有答覆中央，卻被有心人士刻意放話或擴大解釋；另一個河岸治理ＭＯＵ，儘管環境部、內政部有口頭稱沒問題，但就是沒正式公文，沒公文下來根本不可能簽署。

針對雙城論壇行程審查一案，有另名知情人士透露，過去送出申請彼此都有默契，市府也會嚴守不能碰觸的底線，中央僅會私下問一下，但今年卻是被要求正式文件要載明見誰，顯示賴政府上任後審查「加嚴」，與誰會面都得在送件列得詳細。

這名知情人士坦言，北市府去年雙城論壇登場前三天，陸委會卡台辦主任金梅、媒體團來台，市府就有感受雙城籌辦作業將愈加困難。今年最後決定緩辦，也是因陸委會、相關部會等，如果有哪一個環節不批核，對市府來說，談好的不能執行將連帶衍生很多風險，尤其若無法簽署市政交流ＭＯＵ，帶不回實質成果，將很可惜。