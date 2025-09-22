聽新聞
0:00 / 0:00

雙城論壇出發前夕 北市府臨時喊卡

聯合報／ 記者林麗玉陳宥菘／台北報導
二○二三年雙城論壇，台北市長蔣萬安（左）抵上海，上海副市長華源（右）到場接機。圖／北市府提供
二○二三年雙城論壇，台北市長蔣萬安（左）抵上海，上海副市長華源（右）到場接機。圖／北市府提供

台北市長蔣萬安原訂周四率團赴上海參加雙城論壇，出發前夕市府臨時喊卡，延至年底舉辦。北市副市長林奕華指出，這次預計簽署兩個ＭＯＵ，「審查進度沒有想像中順利」，所以「急事緩辦」。陸委會副主委梁文傑回應，ＭＯＵ牽涉部會很多，但上周五已初步達共識，移民署原本昨日要發證同意赴陸，對北市府宣布緩辦感到相當意外。

台北上海雙城論壇是目前兩岸最高層級官方（地方政府）交流，論壇自二○一○年七月於上海舉行以來，雖有形式或層級的調整，但從未中斷。

蔣萬安原訂本周四出發

據了解，今年雙城論壇由蔣萬安率團參加的主論壇、行程，以及簽署兩項ＭＯＵ等，截至昨上午市府喊卡前，都未收到中央審查通過公文。由於舉辦在即，先遣團原訂今日就要出發、明天媒體團接著啟程、蔣萬安參訪團也將在周四出發，所有審查都尚未通過，導致今年被迫延後。

林奕華坦言，今年主論壇將簽署兩項ＭＯＵ（合作備忘錄），包括河岸治理、職訓培訓交流，審查進度沒有想像中順利，考量很多事務性、技術性審查協調進度，經評估後，覺得還是要更周延準備，這兩天決定不在九月辦理。

是否中央技術性卡關，導致雙城論壇被迫延後？林奕華表示，依往年慣例，今年ＭＯＵ一個月前送件，符合中央規範時間，的確牽涉部會較多，尊重中央相關權限。她舉今年將簽署的兩項ＭＯＵ為例，有些部會至今都還沒回覆是否同意，其中一個ＭＯＵ甚至還在磋商。除了中央部會，北市府還要與上海方磋商，因都沒有完全確定，所以決定延後舉辦。

梁文傑昨說，北市府提出兩份ＭＯＵ牽涉部會很多，例如水資源合作ＭＯＵ牽涉到經濟部水利署、內政部國土管理署、環境部，陸委會就是提供協助，想辦法整合各部會的意見。協商過程意見不少，所以時間較長，但北市府送審的時間也不是很長。不過，上周五已初步就ＭＯＵ達成共識。

藍議員轟陸委會「假惺惺」

梁文傑並指，中央要求北市府補件的內容都補得差不多，昨上午移民署本來已要發證，但北市府決定先暫時撤回申請，「我們有點意外，也有點遺憾」。

國民黨議員柳采葳昨抨擊，陸委會刻意卡關直到昨天都還沒批准，北市府聲明暫緩後，梁文傑假惺惺說「好意外，原本今天就要發證了」。

梁文傑回應稱，不清楚北市府延後的原因，但北市府和陸委會溝通無礙，北市府相關首長很清楚整個過程。

針對北市府昨宣布雙城論壇暫緩舉辦，陸委會副主委梁文傑稱，移民署原本昨日要發證同意，對緩辦感到意外。記者曾原信／攝影
針對北市府昨宣布雙城論壇暫緩舉辦，陸委會副主委梁文傑稱，移民署原本昨日要發證同意，對緩辦感到意外。記者曾原信／攝影

雙城論壇 北市府 ＭＯＵ 梁文傑 陸委會 蔣萬安

延伸閱讀

藍議員指雙城論壇遭卡關 陸委會：與北市府溝通無礙

卡關雙城論壇又裝無辜 柳采葳轟陸委會：心機重又愛裝無辜

蔣萬安照片疑遭盜發文稱放颱風假 北市：報警處理

雙城論壇不在9月舉辦 林奕華：MOU未完全確定

相關新聞

卡關雙城論壇又裝無辜 柳采葳轟陸委會：心機重又愛裝無辜

台北市長蔣萬安原訂本月25到27日赴上海參加雙城論壇，臨時喊卡延期。國民黨北市議員柳采葳批評中央陸委會，刻意卡關雙城論壇...

雙城論壇暫緩 北京涉台學者：兩岸關係越來越艱困

台北市政府今宣布，原定本周登場的台北上海雙城論壇暫緩舉行，兩岸關係添上陰霾。北京聯合大學台灣研究院院長李振廣今天受訪說，...

雙城論壇若中斷…陸學者擔心兩岸前景 我學者憂愈不交流愈對立

台北上海雙城論壇延期舉行，上海涉台學者表示非常驚訝，因為上海和台北都有非常強的意願繼續推動雙城論壇。他強調，若雙城論壇中...

賴政府嚴審！雙城論壇MOU送件1個月 中央已讀不回

台北上海雙城論壇原訂周四登場卻喊卡延期。據了解，北市府依往年慣例，兩周前送出訪行程審查，截至出發前三天，陸委會不僅不回有...

雙城論壇卡關…民進黨：北市規畫倉促甩鍋中央

雙城論壇確定延期，有國民黨北市議員質疑中央刻意刁難，限制兩岸交流。民進黨發言人吳崢昨天表示，支持陸委會做適當的了解與把關...

雙城論壇卡關…郝龍斌：勿毀官方唯一溝通管道

台北上海城市論壇延期，引發議論。國民黨主席候選人郝龍斌昨表示，不清楚延期的原因，但「辦得早，不如辦得好」，且在舉辦過程中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。