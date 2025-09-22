雙城論壇出發前夕 北市府臨時喊卡

台北市長蔣萬安原訂周四率團赴上海參加雙城論壇，出發前夕市府臨時喊卡，延至年底舉辦。北市副市長林奕華指出，這次預計簽署兩個ＭＯＵ，「審查進度沒有想像中順利」，所以「急事緩辦」。陸委會副主委梁文傑回應，ＭＯＵ牽涉部會很多，但上周五已初步達共識，移民署原本昨日要發證同意赴陸，對北市府宣布緩辦感到相當意外。

台北上海雙城論壇是目前兩岸最高層級官方（地方政府）交流，論壇自二○一○年七月於上海舉行以來，雖有形式或層級的調整，但從未中斷。

蔣萬安原訂本周四出發

據了解，今年雙城論壇由蔣萬安率團參加的主論壇、行程，以及簽署兩項ＭＯＵ等，截至昨上午市府喊卡前，都未收到中央審查通過公文。由於舉辦在即，先遣團原訂今日就要出發、明天媒體團接著啟程、蔣萬安參訪團也將在周四出發，所有審查都尚未通過，導致今年被迫延後。

林奕華坦言，今年主論壇將簽署兩項ＭＯＵ（合作備忘錄），包括河岸治理、職訓培訓交流，審查進度沒有想像中順利，考量很多事務性、技術性審查協調進度，經評估後，覺得還是要更周延準備，這兩天決定不在九月辦理。

是否中央技術性卡關，導致雙城論壇被迫延後？林奕華表示，依往年慣例，今年ＭＯＵ一個月前送件，符合中央規範時間，的確牽涉部會較多，尊重中央相關權限。她舉今年將簽署的兩項ＭＯＵ為例，有些部會至今都還沒回覆是否同意，其中一個ＭＯＵ甚至還在磋商。除了中央部會，北市府還要與上海方磋商，因都沒有完全確定，所以決定延後舉辦。

梁文傑昨說，北市府提出兩份ＭＯＵ牽涉部會很多，例如水資源合作ＭＯＵ牽涉到經濟部水利署、內政部國土管理署、環境部，陸委會就是提供協助，想辦法整合各部會的意見。協商過程意見不少，所以時間較長，但北市府送審的時間也不是很長。不過，上周五已初步就ＭＯＵ達成共識。

藍議員轟陸委會「假惺惺」

梁文傑並指，中央要求北市府補件的內容都補得差不多，昨上午移民署本來已要發證，但北市府決定先暫時撤回申請，「我們有點意外，也有點遺憾」。

國民黨議員柳采葳昨抨擊，陸委會刻意卡關直到昨天都還沒批准，北市府聲明暫緩後，梁文傑假惺惺說「好意外，原本今天就要發證了」。

梁文傑回應稱，不清楚北市府延後的原因，但北市府和陸委會溝通無礙，北市府相關首長很清楚整個過程。